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北北基桃減碳存摺2.0 蔣萬安宣布新亮點 劉和然火力全開砲轟中央

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北副市長劉和然、桃園副市長蘇俊賓共同宣布升級為「我的減碳存摺2.0」，將步行納入減碳計算。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北副市長劉和然、桃園副市長蘇俊賓共同宣布升級為「我的減碳存摺2.0」，將步行納入減碳計算。記者林麗玉／攝影

北北基桃生活圈響應節能減碳，2024推出「我的減碳存摺」以來，已經逾48萬人參與，累積減碳量達7萬2千公斤以上。今天北市蔣萬安、基隆市長謝國樑新北副市長劉和然、桃園副市長蘇俊賓共同宣布升級為「我的減碳存摺2.0」將步行納入減碳計算。

蔣萬安致詞表示，「我的減碳存摺2.0」升級有兩大亮點，包括5月1日起步行將納入減碳計算，另外，兌換超值好禮門檻也更有彈性，過去是減碳20公斤可以兌換，今年新增5公斤門檻。蔣也意有所指提到，很多政策如果中央願意推當然好，不過沒關係中央有考量很多因素，北台四縣市先做，希望北台有帶頭的作用，讓更多縣市可以響應。

新北市副市長劉和然致詞一開頭，也特別開自己玩笑說「終於可以不用穿著繡有名字的衣服了」，已經好久沒有穿西裝出場。

劉也火力全開重砲中央提到，「很多事情、很多東西應該中央一起做，就像營養午餐，22縣市都推免費了，中央有少子女化辦公室有五千億元，卻丟給地方各縣市自己來，這是中央應該要負責的事情。所以沒關係「中央不做，我們北台先開始，尤其北台四縣市」。

劉說，北北基桃有一個好處，不管哪一個縣市推出一個好的政策，其他三市覺得好就會一起跟，一起做，不過減碳存摺、TPASS，一個城市提出來，其他縣市就會跟，一群城市，一起走，就可以走得更遠、更長久。

基隆市長謝國樑說，北北基桃減碳存摺，透過公私部門通力合作，已經有將近50萬人參與，基隆對於四市減碳，讓基隆低碳智慧永續的觀光城市，第一批電動公車今年下半年投入營運，三年內完全汰換電動低底盤公車，還有首輛基隆的雙層巴士將上路。

桃園市副市長蘇俊賓表示，因TPASS，桃園大眾運輸使用率提升超過60%，桃園每年有45萬人往北通勤，很多重要政策不見得要砸大錢，但可以改變很多民眾生活習慣，可以幫人民二十年、三十年打下基礎，包括TPASS、隨袋徵收都一樣。

蘇也提到，把民眾企業力量拉進來就是效果加成，其實很多政策，地方做得比中央更多，包括TPASS、隨袋徵收，中央做得比較慢的，北北基桃先做，但中央如果有價值，也歡迎中央一起推動。

桃園 新北 北市 TPASS 北北基桃 蔣萬安 謝國樑 減碳

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