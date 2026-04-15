李貞秀確定註銷！中選會收到立院公函 15天內公告遞補名單

民眾黨前立委李貞秀遭黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。中選會證實，今天上午收到立法院註銷李貞秀名籍公函，將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補。中選會選務人士表示，一般顧及遞補人員權益會收到立法院註銷來文後立即辦理，按照往例收到15天內即會公告遞補名單，並待新委員會成立後再追認。

民眾黨4月13日函中選會，開除該黨原黨員李貞秀黨籍，中選會同日依法循例依公職選罷法第73條第2項規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍。當時中選會表示，後續待收到立法院註銷名籍公函後，將依公職選罷法第73條第5項規定辦理遞補程序。另中選會依法依例將於嗣後召開之委員會議追認本項遞補案。

中選會今表示，上午已收到立法院註銷李貞秀名籍公函，後續將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補，並於之後召開的委員會議追認遞補案。

公職人員選罷法第73條第5項規定，立委遞補案，應自立法院註銷名籍公函送達日起15天內，由中央選舉委員會公告遞補名單。

不過由於中選會目前僅4名委員，依規定至少要有5位委員才能開委員會議並決議。選務人士表示，按照往例會在收到15天內即會公告遞補名單，雖然還無法開委員會議，但可以先公告，並待新委員會成立後再追認。

根據立法院立法委員名單顯示，李貞秀已被列入「已離職立法委員名單」。