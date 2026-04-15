快訊

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀確定註銷！中選會收到立院公函 15天內公告遞補名單

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前立委李貞秀遭黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。中選會證實，今天上午收到立法院註銷李貞秀名籍公函。圖／聯合報系資料照
民眾黨前立委李貞秀遭黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。中選會證實，今天上午收到立法院註銷李貞秀名籍公函。圖／聯合報系資料照

民眾黨前立委李貞秀遭黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。中選會證實，今天上午收到立法院註銷李貞秀名籍公函，將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補。中選會選務人士表示，一般顧及遞補人員權益會收到立法院註銷來文後立即辦理，按照往例收到15天內即會公告遞補名單，並待新委員會成立後再追認。

民眾黨4月13日函中選會，開除該黨原黨員李貞秀黨籍，中選會同日依法循例依公職選罷法第73條第2項規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍。當時中選會表示，後續待收到立法院註銷名籍公函後，將依公職選罷法第73條第5項規定辦理遞補程序。另中選會依法依例將於嗣後召開之委員會議追認本項遞補案。

中選會今表示，上午已收到立法院註銷李貞秀名籍公函，後續將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補，並於之後召開的委員會議追認遞補案。

公職人員選罷法第73條第5項規定，立委遞補案，應自立法院註銷名籍公函送達日起15天內，由中央選舉委員會公告遞補名單。

不過由於中選會目前僅4名委員，依規定至少要有5位委員才能開委員會議並決議。選務人士表示，按照往例會在收到15天內即會公告遞補名單，雖然還無法開委員會議，但可以先公告，並待新委員會成立後再追認。

根據立法院立法委員名單顯示，李貞秀已被列入「已離職立法委員名單」。

立法院 民眾黨 選罷法 李貞秀 中選會

延伸閱讀

爭議國會之路告終！立院回函中選會註銷名籍 李貞秀確定喪失立委資格

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

民眾黨開鍘李貞秀 藍表尊重續合作 綠批咎由自取

民眾黨開鍘李貞秀 中選會：依法函請立法院註銷立委名籍

相關新聞

李貞秀確定註銷！中選會收到立院公函 15天內公告遞補名單

民眾黨前立委李貞秀遭黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。中選會證實，今天上午收到立法院註銷李貞秀名籍公函，將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補。中選會選務人士表示，一般顧及遞補人員權益會收到立法院註銷來文後立即辦理，按照往例收到15天內即會公告遞補名單，並待新委員會成立後再追認。

求見馬英九遭拒 蕭旭岑：調查如無不法盼還清白

馬英九基金會人事風波延燒中，基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑被控有涉財政紀律案，接受台商捐款而無紀錄等，對此董事會日前已決議成立調查小組。蕭今早接受廣播專訪，表示他到大陸都是學生交流，並有證人可作證。他願接受調查，若有不法情事他接受被移送司法，但調查若非如此，他希望馬英九基金會跟前總統馬英九還他清白。

冷眼集／挺李到鍘李 民眾黨也脫一層皮

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期卻惹失言風波，結果，不當言行反而造成她遭開除黨籍，失去立委資格。李貞秀不到七十天的立委生涯，昨天畫下句點，過程充滿爭議；民眾黨前主席柯文哲原先提名陸配擔任立委的美意，如今因為李的個人風波，讓國會少了一名新住民代表，外界更見識民眾黨從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」的難堪窘境。

藍委拋鞭刑公投嚇阻虐童、性侵重罪 盧秀燕：可以討論

立法院昨天三讀通過「兒童托育服務法」，明定托育人員有虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處60萬元罰鍰。此外，強制要求托嬰中心的監視影像必須上傳雲端。台中市長盧秀燕今肯定立法院回應地方需求，讚許「這是進步的立法」。

北北基桃減碳存摺2.0 蔣萬安宣布新亮點 劉和然火力全開砲轟中央

北北基桃生活圈響應節能減碳，2024推出「我的減碳存摺」以來，已經逾48萬人參與，累積減碳量達7萬2千公斤以上。今天北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北副市長劉和然、桃園副市長蘇俊賓共同宣布升級為「我的減碳存摺2.0」將步行納入減碳計算。

市區道路條例修正初審「氣燃費正名養護費」 立委憂電動車恐多徵稅

立法院內政委員會今初審通過市區道路條例第23條修正案，汽車燃料使用費正名「公路使用養護安全管理費」，但朝野立委擔憂，如此一來電動車恐要多徵稅，與政府鼓勵鼓勵電動車用意違背。不過內政部、交通部代表均強調，本次修正純屬名稱正名，非開徵新稅，且現行電動車仍享有免徵氣燃費優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。