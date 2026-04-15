市區道路條例修正初審「氣燃費正名養護費」 立委憂電動車恐多徵稅

立法院內政委員會今初審通過市區道路條例第23條修正案，汽車燃料使用費正名「公路使用養護安全管理費」，但朝野立委擔憂，如此一來電動車恐要多徵稅，與政府鼓勵鼓勵電動車用意違背。不過內政部、交通部代表均強調，本次修正純屬名稱正名，非開徵新稅，且現行電動車仍享有免徵氣燃費優惠。

第23條現行條文中，市區道路修築、改善、養護之經費，依下列各款籌措：一、由各該管主管機關或鄉（鎮、市）公所編列年度預算。二、市區道路使用費。三、依法徵收之工程受益費。四、汽車燃料使用費。五、私人或團體之捐獻。六、上級機關之補助。七、其他經中央主管機關核定之經費。

民進黨立委黃捷表示，支持「使用者付費」，但也須反映基層電動車主心聲，車主們擔心未來若比照現行排氣量改以馬力作為收費標準，恐演變為「馬力稅」，對於高馬力電動車主並不公平。她建議，政府未來應研議以「里程數」等條件，作為更公平的調節機制，確保稅費徵收符合比例原則。

國民黨立委張智倫澤對國家能源政策提出質疑，指出政府正推動2040年全面使用電動車，若因正名而恢復對電動車徵收養護費用，恐與目前鼓勵電動車的政策背道而馳。他強調，盡管名稱改變，但不應影響現行電動車主的權益，並要求部會應明確說明未來徵收比例。

民進黨立委張宏陸則提醒，電動車主已繳納牌照稅，政府不應想方設法「從羊身上一直拔毛」。他認為，若要進行租稅改革應聚焦於牌照稅制，而非透過名稱改變來研議新徵收項目，並強調內政委員會立場明確，不希望以此增加民眾負擔。

針對朝野立委疑慮，內政委員會輪值召委、民進黨立委李柏毅與內政部、交通部代表今多次重申，本次修正純屬名稱正名，旨在確保經費能合法且專款專用於各地方政府的道路維護工作，並非為了開徵新稅。

內政部政務次長董建宏表示，修法是為了專款專用，確保國人享有更安全的道路養護品質，未來電動車收費比例會再與交通部、財政部討論，並以「國家淨零碳排」為最高指導原則。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯澄清，現行電動車仍享有免徵氣燃費的優惠，該優惠已正式延長至2030年12月31日，該條例將汽車燃料使用費正名「公路使用養護安全管理費」後，電動車還是繼續免徵。至於未來如何徵收更為合理，交通部運輸研究所正進行相關研究，會充分考慮各方意見。

李柏毅表示，此次修正案已審查完竣，擬具審查報告提報院會討論，且不需黨團協商。