影／黃捷質疑民眾黨早知不符資格 仍放行李貞秀進國會

民眾黨前立委李貞秀遭開除黨籍，同時也喪失立委資格。民進黨立院黨團副書記長黃捷上午在立院受訪，針對台灣民眾黨內部爭議，表示若如外界所言，民眾黨主席黃國昌曾要求李貞秀放棄國籍，顯示黨內早已知悉其資格存在重大問題，卻仍讓其進入立法院，質疑程序正當性。

黃捷指出，若民眾黨明知李貞秀違反國籍法、不符立委資格，卻仍放任其進入國會，這正是當前社會最大的疑問。她認為相關爭議已非單純個人問題，而是涉及政黨對法治與制度的基本態度。

對於民眾黨近期傳出的內部權力角力，黃捷直言，相關紛爭或許成為外界茶餘飯後的話題，但並非民眾真正關心的核心議題。她強調，政黨應回歸制度面，重視民主程序與黨內治理。黃捷呼籲民眾黨應確保提名與遞補機制符合法規，讓具備合法資格者進入國會，落實法治精神，這才是國家制度運作最重要的基礎。