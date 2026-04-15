人事、預算若不通過 監院：10萬件陳情案停擺 形同廢了監察權

監察院秘書長黃適卓今天赴立法院司法及法制委員會進行立法計畫說明並備詢時表示，外界關於廢監院多有討論，但若下屆監委人事案未能通過、監院預算被刪零，這反而是廢監察權，傷害了要協助的人民。

今天司委會上，朝野立委都對監院現況及未來展望表達不樂觀。民進黨立委沈發惠提及，現在是監院風雨飄搖的時刻；國民黨立委林沛祥說，當一個機關不被人民相信時，權力還剩多少？

民眾黨立委陳昭姿詢問，是否支持廢除監察院？黃適卓表示，沒辦法以監察院秘書長身份，表達是否支持廢除監察院，但他過去當學者時的個人主張是廢除監察院，不過監察權還是要繼續進行下去；立院未來若有修憲結論，監院也完全尊重。

民進黨立委莊瑞雄追問，當前朝野僵局持續，下一屆監委人事高機率會被封殺，接著就會以監院沒監委為由，把預算刪光光，監院如何因應？黃適卓指出，這一屆監院有10萬個陳情案件，這些陳情需要監察院來替他們找出行政機關問題，甚至有些是弊案，需要監院懲罰失職公務人員、整飭官箴。

黃適卓說，若預算被砍，國家人權委員會也會因為沒有錢、沒有委員，任何行政處分都不能進行，在這種情況下，不是廢院、反而是廢了監察權，監察權一但無法執行時，非人民之福。