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李貞秀頻上節目開砲 黃國昌：不斷自爆、燃燒自己真的好嗎？

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今受訪表示，對於李貞秀相關問題，只統一回答這一次，只覺得有點可惜，李貞秀上綠媒節目，不斷自爆，燃燒自己，這樣對她、對陸配真的好嗎？記者江婉儀／攝影
民眾黨主席黃國昌今受訪表示，對於李貞秀相關問題，只統一回答這一次，只覺得有點可惜，李貞秀上綠媒節目，不斷自爆，燃燒自己，這樣對她、對陸配真的好嗎？記者江婉儀／攝影

民眾黨立委李貞秀因失言風波遭開除黨籍，喪失立法委員資格，昨天她上直播節目，點名民眾黨主席黃國昌跟陳智菡主導決策。黃國昌今受訪表示，對於李貞秀相關問題，只統一回答這一次，只覺得有點可惜，李貞秀上綠媒節目，不斷自爆，燃燒自己，這樣對她、對陸配真的好嗎？

李貞秀昨日上直播節目《有話鏡來講》，還原自己遭開除黨籍的過程。她直言，黨內的中評會審議過程「早有定論」，甚至形容是「整個黨大動員、劇本都寫好了」，質疑整起事件背後有政治操作，並點名黨主席黃國昌、陳智菡主導決策，語氣強烈。

黃國昌表示，對於李貞秀相關問題，只統一回答這一次，他一向對於曾經一起工作過的同事，不會有超過事實描述以外的情緒反應，這是他向來一貫的原則。因此，對於李貞秀這一連串的謾罵，不會花太多時間在這些事情上。

黃國昌說，他只是覺得有點可惜，李貞秀上了這些綠媒的政論節目，面對過去不斷攻擊陸配的綠營名嘴，反而是選擇自己在綠媒節目上，不斷自爆，燃燒自己，他建議李貞秀好好想一想，這樣對她、對陸配真的好嗎？

黃國昌表示，對民眾黨的所有黨公職來說，包含他自己，是選擇把時間留給完成選民的托付，選擇在這認真工作，回應支持者的期待，相信這才是所有民眾黨黨公職，認為真正重要的事情。

黃國昌指出，李貞秀在政論節目上，沒有捍衛陸配的參政權，選擇不斷地自爆，只要回去看看李貞秀的講的話，對於這樣一而再、再而三的說謊，比對就知道，就講清楚，到底有沒有要錢？之前不是說沒有，現在謊言被戳破後改口，把責任推到別人身上，這些謊言其實不難分辨，但他自己真的不想浪費時間在這種事情上面。

媒體追問，是否會公開錄音，黃國昌回應，完整會議記錄已經交給中評會了，黃國昌也再次強調，從李貞秀說的話就知道她前後矛盾，一開始說沒要錢，後來承認有，這麼簡單的事實，真的不用浪費這麼多時間，他們選擇把時間花在做重要的事情，回應支持者的期待。

民眾黨 陸配 陳智菡

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