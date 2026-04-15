快訊

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭旭岑被指私收台商捐款 教授莊伯仲：我參與的團沒發現異常

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
文化大學新聞系教授莊伯仲。記者林俊良／攝影
文化大學新聞系教授莊伯仲。記者林俊良／攝影

馬英九基金會人事風波不停，前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑被控違財政紀律，被指有不明台商捐款。蕭今早接受專訪，表示文化大學新聞系教授莊伯仲可作證。莊受訪表示，以他對蕭的了解，應無此事，但要靜待調查，以他參與過的團來說，沒有發現異常。

蕭旭岑今早接受「POP撞新聞」專訪，談及近期馬英九基金會風波。蕭旭岑表示，知道最近坊間對他私下很多指控，但他行得正、坐得直。他也駁斥所謂收受台商捐款，他說他這兩年到大陸交流全都是學生交流，跟他去最多次的是莊伯仲，可以問莊，莊可以證明，也可問台商有沒有這樣的事情。

針對蕭旭岑說法，莊伯仲說，「大九學堂」寒暑假在台會辦培訓營隊，也會出團到國外，大陸是最多的。也有到泰國、美國、歐洲的。他是以隨團輔導老師的身分隨團，蕭旭岑並非老師。他舉例說明，比如到天津大學，一定有該校老師接待、座談，蕭旭岑當時畢竟是基金會執行長，這場合較適合擔任領隊，他則是以隨團老師身分來互動。

莊伯仲說，事實上還有找其他老師，他去最多次，他曾在北京大學擔任訪問學者，熟悉當地的學術氛圍、環境。對於師生應對也較熟悉，所以才請他隨團。

莊伯仲表示，以他對蕭旭岑的了解，應該沒有這樣的事情，但仍要靜待調查。他進一步說，出團到大陸的大學或知名文史景點，像台兒莊大戰紀念館、曲阜孔廟等，大家都同進同出，以他有參與的團來說，沒有看到什麼異常。

莊伯仲表示，包括他自己帶的團，有種情況是比如到達山東參訪，有台商知道有來自於台灣的師生來了，會來歡迎，最多就這樣子而已。

馬英九基金會人事風波不停，前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑被控違財政紀律，被指有不明台商捐款。圖／聯合報資料照
馬英九基金會人事風波不停，前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑被控違財政紀律，被指有不明台商捐款。圖／聯合報資料照

國民黨 台商 蕭旭岑 馬英九基金會

延伸閱讀

求見馬英九遭拒 蕭旭岑：調查如無不法盼還清白

馬英九去電楊渡 稱「會健忘但未到不辨是非」

「鄭麗文路線」確定 蕭旭岑：國民黨候選人更有底氣

馬英九親致電回應楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑等違法理由

相關新聞

李貞秀確定註銷！中選會收到立院公函 15天內公告遞補名單

民眾黨前立委李貞秀遭黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。中選會證實，今天上午收到立法院註銷李貞秀名籍公函，將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補。中選會選務人士表示，一般顧及遞補人員權益會收到立法院註銷來文後立即辦理，按照往例收到15天內即會公告遞補名單，並待新委員會成立後再追認。

求見馬英九遭拒 蕭旭岑：調查如無不法盼還清白

馬英九基金會人事風波延燒中，基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑被控有涉財政紀律案，接受台商捐款而無紀錄等，對此董事會日前已決議成立調查小組。蕭今早接受廣播專訪，表示他到大陸都是學生交流，並有證人可作證。他願接受調查，若有不法情事他接受被移送司法，但調查若非如此，他希望馬英九基金會跟前總統馬英九還他清白。

冷眼集／挺李到鍘李 民眾黨也脫一層皮

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期卻惹失言風波，結果，不當言行反而造成她遭開除黨籍，失去立委資格。李貞秀不到七十天的立委生涯，昨天畫下句點，過程充滿爭議；民眾黨前主席柯文哲原先提名陸配擔任立委的美意，如今因為李的個人風波，讓國會少了一名新住民代表，外界更見識民眾黨從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」的難堪窘境。

【重磅快評】王定宇背刺眾綠委 賴瑞隆等人不敢喊痛？

台北市一名清潔隊員將回收舊電鍋轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，一審判3月徒刑、緩刑2年，引發情輕法重爭議；法務部承諾修法，立法院昨天初審通過修正草案，針對金額低於5萬元者可視情節減刑或免刑，未料綠委王定宇及側翼痛批藍營挺貪汙，王博取了聲量，卻打臉提案連署的眾綠委，傷敵一千，自損八百，並不划算。

藍委拋鞭刑公投嚇阻虐童、性侵重罪 盧秀燕：可以討論

立法院昨天三讀通過「兒童托育服務法」，明定托育人員有虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處60萬元罰鍰。此外，強制要求托嬰中心的監視影像必須上傳雲端。台中市長盧秀燕今肯定立法院回應地方需求，讚許「這是進步的立法」。

北北基桃減碳存摺2.0 蔣萬安宣布新亮點 劉和然火力全開砲轟中央

北北基桃生活圈響應節能減碳，2024推出「我的減碳存摺」以來，已經逾48萬人參與，累積減碳量達7萬2千公斤以上。今天北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北副市長劉和然、桃園副市長蘇俊賓共同宣布升級為「我的減碳存摺2.0」將步行納入減碳計算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。