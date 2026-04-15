蕭旭岑被指私收台商捐款 教授莊伯仲：我參與的團沒發現異常

馬英九基金會人事風波不停，前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑被控違財政紀律，被指有不明台商捐款。蕭今早接受專訪，表示文化大學新聞系教授莊伯仲可作證。莊受訪表示，以他對蕭的了解，應無此事，但要靜待調查，以他參與過的團來說，沒有發現異常。

蕭旭岑今早接受「POP撞新聞」專訪，談及近期馬英九基金會風波。蕭旭岑表示，知道最近坊間對他私下很多指控，但他行得正、坐得直。他也駁斥所謂收受台商捐款，他說他這兩年到大陸交流全都是學生交流，跟他去最多次的是莊伯仲，可以問莊，莊可以證明，也可問台商有沒有這樣的事情。

針對蕭旭岑說法，莊伯仲說，「大九學堂」寒暑假在台會辦培訓營隊，也會出團到國外，大陸是最多的。也有到泰國、美國、歐洲的。他是以隨團輔導老師的身分隨團，蕭旭岑並非老師。他舉例說明，比如到天津大學，一定有該校老師接待、座談，蕭旭岑當時畢竟是基金會執行長，這場合較適合擔任領隊，他則是以隨團老師身分來互動。

莊伯仲說，事實上還有找其他老師，他去最多次，他曾在北京大學擔任訪問學者，熟悉當地的學術氛圍、環境。對於師生應對也較熟悉，所以才請他隨團。

莊伯仲表示，以他對蕭旭岑的了解，應該沒有這樣的事情，但仍要靜待調查。他進一步說，出團到大陸的大學或知名文史景點，像台兒莊大戰紀念館、曲阜孔廟等，大家都同進同出，以他有參與的團來說，沒有看到什麼異常。

莊伯仲表示，包括他自己帶的團，有種情況是比如到達山東參訪，有台商知道有來自於台灣的師生來了，會來歡迎，最多就這樣子而已。