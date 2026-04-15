李貞秀怒嗆黃國昌等人 陳智菡曝柯文哲有不滿

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聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨前立委李貞秀。記者葉信菉／攝影
民眾黨前立委李貞秀。記者葉信菉／攝影

民眾黨前立委李貞秀因失言風波遭開除黨籍，喪失立法委員資格。她昨日於多檔節目中砲轟民眾黨有人設局要她離開，並將矛頭指向黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡。針對民眾黨前主席柯文哲對此事態度，陳智菡今透露，柯確實認為李貞秀對黨內造成很多傷害，對於黨內無辜被牽連的人，特別是對黨主席黃國昌的攻擊，「柯文哲有他的不滿」。

陳智菡指出，李貞秀攻擊她跟先生，她要很遺憾地說，李貞秀對她的人身攻擊、口不擇言已不是一兩次，是從上任前就開始。但她還是會做好她的工作，她先生也是，會持續為民眾黨奮戰。她誠摯盼望李貞秀，在上綠媒節目碰到名嘴質疑其雙重國籍時，應該要為陸配爭議作回應，不要只是傻笑。

至於李貞秀提到陳智菡向媒體放消息稱「李要5000萬報酬」一事，陳智菡回應，她從來沒講5000萬也沒跟媒體講，消息不是從她這邊出去。李貞秀如果要指控她，應該準備好證據。李貞秀只要提出證據，她都願意回應，但這不是她說的話，她不需要為李貞秀的臆測回應。

針對放棄國籍一事，陳智菡說明，民眾黨很充分跟李貞秀說明過程，是因為知道民進黨會做文章，因此希望李窮盡一切可能去做不到的事情，這是民眾黨對選民的承諾，很遺憾李貞秀要負面解讀。

有媒體詢問，李貞秀昨天上節目感覺向黨內開戰，柯文哲對此事有沒有評論？陳智菡表示，柯文哲昨天有跟她提到這個事情，確實柯認為李貞秀對黨內造成很多傷害，也對黨內無辜被牽連的人，特別是對黃國昌的攻擊，「柯文哲有他的不滿」。

民眾黨 黨主席 陳智菡

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