李貞秀向民眾黨開地圖砲 陳宥丞：別與撒旦為伍 勿做恐怖情人

民眾黨前立委李貞秀因失言風波遭開除黨籍，喪失立法委員資格。昨日她透過多檔直播節目砲轟，自己從未提及報酬一事，是有人早就寫好劇本，堅持不讓她做完第一會期，並直指背後就是民眾黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡操刀。對此，民眾黨中評會副主任、台北市議員陳宥丞今呼籲，李貞秀不要再做親痛仇快的事情，不要再做民眾黨的恐怖情人。

陳宥丞表示，在中評會委員經過兩個多小時討論後，根據客觀事實呈現及親自署名的證據，也如同各家尊稱「李貞秀立委」的綠媒中所講，李認為有人要對其辭職付出代價。但不管李貞秀認定是未來薪水，或覺得中華民國欠李的報酬，這都是不動如山的鐵證。

陳宥丞指出，在他個人的立場，李貞秀過去跟民眾黨一起奮戰，隔夜曝曬只為了司法公平正義，也向執政黨發出怒吼。他知道李貞秀在理智的時候清楚中華民國及民眾黨存在的意義跟價值，但在李有情緒的時候，就會像失控的列車，會不小心開地圖砲，常常炸傷最心愛也最希望保護李貞秀的民眾黨及支持者。

陳宥丞說，理性上，李貞秀知道可以提出申覆、覆議，如果中評委們說的不是事實，李可以提起相關申訴或司法救濟。感性上，他希望李貞秀不要與魔鬼、撒旦為伍。李貞秀選擇了最快也傷害自己的道路，既然李知道民進黨長期毀憲亂政，就不要再做親痛仇快的事情，也不要再當民眾黨的恐怖情人。

最後，陳宥丞呼籲，如果李貞秀真的愛台灣、愛新住民，曾經堅持過的理想價值不能為了個人主觀情緒，撕裂黨內、仇恨對立，這是他對李貞秀最後一次的呼籲，「不要再親痛仇快，也不要再當恐怖情人」。