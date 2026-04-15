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立院今朝野協商總預算案 民眾黨團：政院應依法編列軍警消預算
今年度中央政府總預算案在立法院尚未開審，立法院長韓國瑜今將針對總預算案、國防預算特別條例草案召集朝野協商。對此，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳表示，黨團堅守原本立場，行政院應依法編列警察人員所得替代率以及軍人加薪預算。
邱慧洳表示，總預算拖到這個會期，民生利益可能會有折損，但民眾黨2月初已針對福國利民的法案提出新興計畫，且三讀通過。在野黨一直為總預算努力，為何整包的總預算沒看到進一步處理？因為原則上審預算前要編預算，可目前仍有兩部法律的預算沒有被編入，包括警察人員所得替代率以及軍人加薪。
邱慧洳說，依法通過的條例、應該要編列的預算，執政黨都消極不作為，在野黨也沒辦法進一步審總預算。最近立法院長韓國瑜想要化解紛爭，因此召集朝野協商，協商是契機，民眾黨團希望在協商時總預算可以順利過審，讓民生法案進一步推升，但黨團還是堅守立場，不會退讓。
立委洪毓祥則補充，民眾黨團還是堅持政院應依法編列軍警消預算，如果行政院不遵守，民眾黨會進行附帶決議，或審預算的時候暫不掛帳。他呼籲行政院依法編列，不要玩弄憲政法治手段，同時也對韓國瑜召集朝野協調表達尊重。
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