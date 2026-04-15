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求見馬英九遭拒 蕭旭岑：調查如無不法盼還清白

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會人事風波延燒中，基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑被控有涉財政紀律案，接受台商捐款而無紀錄等，對此董事會日前已決議成立調查小組。蕭今早接受廣播專訪，表示他到大陸都是學生交流，並有證人可作證。他願接受調查，若有不法情事他接受被移送司法，但調查若非如此，他希望馬英九基金會跟前總統馬英九還他清白。

蕭旭岑今早接受「POP撞新聞」專訪，談及近期馬英九基金會風波。蕭說，他想要去求見馬英九報告也不接見，他希望儘快跟調查小組說明情況。有位前行政院長傳訊給他，稱相信他的為人，但為了馬英九而希望他保持沈默。前總統辦公室主任蘇志誠曾提醒他，公家錢絕不能碰，因此他離開總統府時全身而退。

蕭旭岑表示，知道最近坊間對他私下很多指控，但他行得正、坐得直。他也駁斥所謂收受台商捐款，他說他這兩年到大陸交流全都是學生交流，跟他去最多次的是文化大學新聞系教授莊伯仲，可以問莊，莊可以證明，也可以去問台商有沒有這樣的事情。

蕭旭岑說，馬英九基金會不斷發聲明，他一開始有點納悶，因為一直強調紀律，「我其實不太知道什麼是紀律」，但過程之中其實有很多違反組織章程跟財團法人法的的部分，這不也是違反紀律嗎？包含沒有經過董事會同意就發很多的聲明，現在的執行長也是代理。就他了解，資訊一直沒有給董事們，董事會決議，說不能對外洩露任何資訊，結果每天都有新的資訊出來。

蕭旭岑說，這些高喊紀律的人對董事會的決議視若無物，不斷對外放消息跟發聲明。最重要是還有董事會錄音檔外洩，據說幾個董事滿生氣，這其實有妨害秘密的問題，為何會有這種違法、不合紀律的事情發生？明明4月13日調查小組要開會，突然變成臨時董事會，因董事會法定人數不足而流會，卻又發布調查報告，誤導媒體已開董事會且確定調查報告，這都是很奇怪的事情。

蕭旭岑說，他很遺憾，訪問大陸有這麼多成果，馬上陷入風波，有藍軍支持者問是有心人士不希望兩岸關係好？或不希望國民黨更加凝聚而要破壞嗎？他不知道，但無論有心人士對他個人有再大的仇恨或對兩岸關係、對國民黨有再大的仇恨，都應該要守法。他直言，馬英九是個強調尊重體制也尊重法律跟規範的人，他覺得這一連串不太像馬英九的作風。

蕭旭岑說，如果調查結果認為他確實違法，要移送司法（調查），他絕沒有第二句話。如果調查結果不是這樣，希望馬英九基金會還他清白，希望馬英九還他清白。他可以忍很多事情，但清白是一個人的生命，所以他不能認同。

大陸 行政院長 台商 馬英九基金會 蕭旭岑

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