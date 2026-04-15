美奧克拉荷馬州議會決議 強化夥伴關係支持台海和平

馬英九基金會人事風波延燒中，基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑被控有涉財政紀律案，接受台商捐款而無紀錄等，對此董事會日前已決議成立調查小組。蕭今早接受廣播專訪，表示他到大陸都是學生交流，並有證人可作證。他願接受調查，若有不法情事他接受被移送司法，但調查若非如此，他希望馬英九基金會跟前總統馬英九還他清白。

2026-04-15 09:47