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美奧克拉荷馬州議會決議 強化夥伴關係支持台海和平

中央社／ 記者廖漢原華盛頓14日專電

美國奧克拉荷馬州議會通過友台決議，支持雙邊夥伴關係，避免台美雙重課稅協定，擴大台灣國際參與及透過對話維護台海和平穩定。

奧克拉荷馬州議會13日通過友台決議，支持奧州與台灣夥伴關係，台美避免雙重課稅協定，擴大台灣國際參與，透過對話維護台海和平穩定。駐休士頓辦事處長蕭伊芳前往州議會，感謝州參眾議員挺台。

蕭伊芳指出，1996年台灣舉辦首次總統民選，30年來不僅民主長足發展，如今已是全球第22大經濟體，全球90%晶片由台廠製造，公衛水準更是全球第一。

她強調，中共持續在國際間扭曲聯合國大會第2758號決議，限縮台灣國際參與空間，但台灣透過與理念相近國家合作及提升實力，積極對全球公衛、民航及安全等議題作出貢獻。

此外，過去47年來在台灣關係法及六項保證基礎上，台美關係堅若磐石，深盼未來台灣與奧克拉荷馬州關係更堅實茁壯。

奧州州參眾兩會決議由州參議員皮德森（RolandPederson）及州眾議員丹尼爾．裴（Daniel Pae）等友台議員共同提案，獲在場議員起立鼓掌一致通過。

眾議員 台灣關係法 中共

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