李貞秀全面開戰！批陳智菡夫妻「黨內蛀蟲」 轟黃國昌：偽君子選不上

前民眾黨立委李貞秀13日遭民眾黨中評會火速決議開除黨籍，對此大為不滿的她，昨(14)日一口氣連上3個政論節目與直播平台，除開戰新竹市長高虹安，更痛訴民眾黨黨主席黃國昌、民眾黨立法院黨團主任陳智菡在黨內策動「逼宮」，逼迫她下台，無法完成在立院的第一個會期。

李貞秀14日先後參與《94要客訴》、《前進新台灣》及《有話鏡來講》等節目，在節目中情緒激動地表示，黃國昌自私，「從來沒有顧慮過民眾黨的整體利益」，直指對方是「偽君子」，更語出驚人地唱衰：「我看他那個死樣子應該選不上(新北市長)吧，我直接講了。」

她並爆料，自己遭到逼退並非單一事件，而是長期由黃國昌主導，「一直以來就是他要我離開民眾黨」。李貞秀指出，在遭開除黨籍前夕，4月7日立法院總質詢前，曾被黃國昌與黨內幹部約至立法院會面，當場要求她宣布辭職。

她表示，當時黨內曾提出以「黨職或金錢補償」換取她下台，但未明確說明金額。她強調，自己原本願意「相忍為黨」，甚至曾向前主席柯文哲表示可隨時辭職，但希望至少完成第一個會期至8月，以維護陸配參政的象徵意義。

她不滿指出，後來卻被指控「為錢不退」，甚至被形容以撫養5名子女為由索取金錢，痛批這是「設圈套」、「抹煞人格」。

在《有話鏡來講》直播中，李貞秀表示，出席中評會時已感受到「劇本都寫好了」，直言整個決策早已定案，「反正就是要開除你的黨籍」、「除了黃國昌，還有誰會做出這種卑鄙、無恥的事？」並質疑黨內有人刻意向媒體放話，營造不利於她的形象。

除黃國昌外，李貞秀也將矛頭指向陳智菡與許甫夫妻，痛批兩人是「民眾黨蛀蟲」，質疑兩人「拿了那麼多錢，怎麼對待我們這些付出的同志？」。

她強調，自己長期為黨投入資源，不僅捐款、募款，還曾借錢給志工最高達50萬元，並經常自費請客支持黨務運作，「根本不是為了錢從政」。

針對外界盛傳她要求5000萬元才願辭職的說法，李貞秀曾指控為陳智菡對外放話。對此，陳智菡也已公開否認，強調「從未說過」，並反指李貞秀接收錯誤訊息，甚至質疑其認知是否出現被迫害妄想症狀況。

李貞秀在節目中喊話黃國昌，要求退還20萬元款項，並將資金返還給捐款人，強調相關金流應公開透明。她重申，自己「從頭到尾沒有拿任何人一分錢」，責任額款項多為募款所得，並非個人利益。

對於是否提告，李貞秀表示目前傾向不採取法律途徑，「他講他的，我講我的」，但若對方持續發言，不排除進一步行動，「那就大家把話講清楚」。