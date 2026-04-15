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外交部：中國在中東危機之初實施油品禁令 加劇國際燃油成本上升

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
川普總統宣稱封鎖荷莫茲海峽美東時間13日上午10時生效，但後來修正為封鎖伊朗的港口。美聯社
川普總統宣稱封鎖荷莫茲海峽美東時間13日上午10時生效，但後來修正為封鎖伊朗的港口。美聯社

美伊戰爭影響全球經濟安全局勢，外交部今天表示，中東軍事衝突延續至今演變成全球能源、航運及供應鏈風險，也體現地緣衝突下，貿易航道、關鍵資源及基礎建設具有高風險與脆弱性，亟易淪為戰事談判籌碼，影響全球經濟安全。外交部將持續密切關注美伊談判進展及荷莫茲海峽封鎖情狀。

立法院外交及國防委員會今邀外交部長林佳龍就「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」專題報告。

外交部書面報告指出，中東戰事對區域經濟安全的影響，首先是能源安全。海灣地區是全球能源供應鏈的核心，許多亞太國家缺乏油源且儲油能量有限，直接面臨能源安全危機，油價上漲亦嚴重衝擊民生經濟，如太平洋區域約80%的能源供應仰賴石油，部分島國的仰賴程度甚至高達98%，友邦馬紹爾群島已正式宣布經濟緊急狀態。即使是能源供給國亦無法倖免於此次危機。

其次，產應供應鏈受到影響。外交部指出，由於中國於危機之初立即實施油品禁令，加劇國際燃油成本上升，區域各國的漁業、交通運輸及觀光旅遊業均受到不同程度衝擊。例如擔任本年東協輪值主席國的菲律賓已宣布大部分東協部長會議將改為線上舉行，以節省開支。另包括農業及農耕等高燃料消耗的產業也將受到嚴重影響，因為全球約三分之一的海運肥料貿易均行經荷莫茲海峽。

第三，民生經濟也受到影響。外交部表示，油價上漲導致民生物價通膨正對各國造成挑戰，其中尤以太平洋島國及柬埔寨、緬甸等低度開發國家衝擊更甚，如太平洋島國在石油及天然氣的淨進口支出約占GDP的5%至15%，油價攀升加上對石油的高度依賴，恐將進一步加劇原已脆弱的經濟情況，並提高債務風險。

外交部表示，為因應國際局勢對我國的衝擊，行政院已召開多項穩定民生安定專案會議，針對各種狀況提前部署、有效因應。外交部遵奉行政院各項指示，持續掌握國際局勢變化的最新情資，積極護僑、推動人道援助，並將透過「總合外交」與各部會密切協作，以強化我能源韌性與經濟安全。

立法院 林佳龍 外交部 中東 中國 油價

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