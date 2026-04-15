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李貞秀丟立委火力全開 痛批高虹安民眾黨罪人、男友月領50萬A助理費「不要臉」

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李貞秀丟立委火力全開 痛批高虹安民眾黨罪人、男友月領50萬A助理費「不要臉」

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨前立委李貞秀日前因失言向高虹安道歉，在遭開除黨籍後，再批高虹安是黨內罪人，還爆其男友貪財內幕。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
民眾黨前立委李貞秀日前因失言向高虹安道歉，在遭開除黨籍後，再批高虹安是黨內罪人，還爆其男友貪財內幕。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

民眾黨立委李貞秀因失言風波遭開除黨籍，喪失立法委員資格。昨(14)日她隨即親上火線透過直播節目發聲，除對原已道歉的新竹市長高虹安再度開撕外，也大罵黨內似乎有人「吃人夠夠」，堅持不讓她做完第一任會期。

李貞秀昨日上直播節目《有話鏡來講》，還原自己遭開除黨籍的過程。她直言，黨內的中評會審議過程「早有定論」，甚至形容是「整個黨大動員、劇本都寫好了」，質疑整起事件背後有政治操作，並點名黨主席黃國昌陳智菡主導決策，語氣強烈。

除咬黃國昌、陳智菡，李貞秀曾說高虹安收受前黨主席柯文哲700萬元引發風波，最後道歉收場，如今態度似乎又再轉向，將火力集中在高虹安身上。她語出驚人指出，高虹安的爭議已對民眾黨造成傷害，是民眾黨的罪人；更爆料高虹安男友「每個月拿永齡基金會50萬，我當初看到不敢相信，還來A助理費」、「這麼不要臉，連這點小錢都貪」。

李貞秀也不滿黨內處理標準不一。她透露，自己曾有意代表民眾黨參選新竹縣竹北市長，自認「一定會贏」，但最終遭黨中央安排改選其他職位，形同被「卡位」。

對於外界質疑其涉及責任額與金流問題，李貞秀強調，自己從未以辭職換取任何利益，相關款項多為募款所得，並非個人收入。她同時喊話黃國昌退還20萬元，並要求相關金流公開透明。

此外，李貞秀也指控黨內人士互相推諉責任，甚至點名部分黨內成員為「蛀蟲」，批評其對基層與志工不公。她表示，自己長期為黨付出，不僅捐款、募款，也曾自掏腰包支持志工與活動開銷。

李貞秀為中國大陸配偶出身，1993年來台定居，2026年2月才剛宣誓就任第11屆不分區立委，成為制度實施以來首位陸配背景立委。然而，短短兩個月內即因爭議言論遭黨內中評會火速開除。

李貞秀 高虹安 陳智菡 黃國昌 民眾黨 永齡基金會

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