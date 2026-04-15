馬英九去電楊渡 稱「會健忘但未到不辨是非」

馬英九基金會人事風波延燒。作家楊渡撰文，奉勸前總統馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人，「請熄燈吧」。但馬英九基金會昨發布聲明，指馬英九昨早特別與楊渡通電話，強調自己雖然年紀大了，會健忘，但並未嚴重到不分清廉貪瀆，不辨是非善惡的程度。

馬英九提及，無法接受馬辦前執行長蕭旭岑以暗示他失智為藉口，掩蓋蕭旭岑和前員工王光慈所做不該做的事，「我的健康情況，和蕭旭岑、王光慈是否涉及背信及侵占，完全是兩件事情，難道我的身體健康就可以構成蕭、王可以違法亂紀的理由嗎？兩者完全不可混為一談」。

蕭旭岑昨再澄清，強調沒有拿一分不應該拿的錢，基金會本來就是靠捐助成立的；他完全尊重基金會董事會的調查，也希望趕快約談他，「我絕對禁得起檢驗，但更希望這件事不要再傷害到馬前總統」。

此外，馬英九基金會前天召開臨時董事會指出，律師報告認為，違反財政紀律的重大事證非常明確。但薛香川、尹啟銘、李德維組成的馬英九基金會董事三人調查小組昨表示，不能僅聽基金會辦公室片面之詞，經查前天七人董事中僅有一人（即董事長）到場，依法董事會開會不成，但基金會卻假借「董事會」之名，於會後發表聲明，實屬不當。馬英九基金會昨晚則再發聲明，敦請調查小組盡快展開調查。