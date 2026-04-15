聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九去電楊渡 稱「會健忘但未到不辨是非」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
前總統馬英九。(本報資料照片)
前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九基金會人事風波延燒。作家楊渡撰文，奉勸前總統馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人，「請熄燈吧」。但馬英九基金會昨發布聲明，指馬英九昨早特別與楊渡通電話，強調自己雖然年紀大了，會健忘，但並未嚴重到不分清廉貪瀆，不辨是非善惡的程度。

馬英九提及，無法接受馬辦前執行長蕭旭岑以暗示他失智為藉口，掩蓋蕭旭岑和前員工王光慈所做不該做的事，「我的健康情況，和蕭旭岑、王光慈是否涉及背信及侵占，完全是兩件事情，難道我的身體健康就可以構成蕭、王可以違法亂紀的理由嗎？兩者完全不可混為一談」。

蕭旭岑昨再澄清，強調沒有拿一分不應該拿的錢，基金會本來就是靠捐助成立的；他完全尊重基金會董事會的調查，也希望趕快約談他，「我絕對禁得起檢驗，但更希望這件事不要再傷害到馬前總統」。

此外，馬英九基金會前天召開臨時董事會指出，律師報告認為，違反財政紀律的重大事證非常明確。但薛香川、尹啟銘、李德維組成的馬英九基金會董事三人調查小組昨表示，不能僅聽基金會辦公室片面之詞，經查前天七人董事中僅有一人（即董事長）到場，依法董事會開會不成，但基金會卻假借「董事會」之名，於會後發表聲明，實屬不當。馬英九基金會昨晚則再發聲明，敦請調查小組盡快展開調查。

馬英九 馬英九基金會 楊渡

延伸閱讀

楊渡／為了馬英九，請熄燈吧！

馬辦提可疑台商捐款 馬英九：痛心疾首 蕭旭岑：絕未拿錢

「蕭旭岑案」爆台商捐款疑雲 李德維：知情但不妄下定論

談馬辦風暴痛心疾首 馬英九 : 一生重視清廉操守 家人不介入公務

相關新聞

立院今朝野協商 韓國瑜推總預算前行

今年度中央政府總預算案在立法院尚未開審，立法院長韓國瑜今天將對總預算案、國防預算特別條例草案召集朝野協商。國民黨團書記長林沛祥強調，黨團不預設立場，核心主張是每一分錢都要花在刀口上；民進黨團幹事長莊瑞雄則呼籲在野黨不要再拖延。行政院長卓榮泰則感謝韓國瑜召集朝野協商，讓軍購可以向前走一步。

馬英九去電楊渡 稱「會健忘但未到不辨是非」

馬英九基金會人事風波延燒。作家楊渡撰文，奉勸前總統馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人，「請熄燈吧」。但馬英九基金會昨發布聲明，指馬英九昨早特別與楊渡通電話，強調自己雖然年紀大了，會健忘，但並未嚴重到不分清廉貪瀆，不辨是非善惡的程度。

冷眼集／挺李到鍘李 民眾黨也脫一層皮

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期卻惹失言風波，結果，不當言行反而造成她遭開除黨籍，失去立委資格。李貞秀不到七十天的立委生涯，昨天畫下句點，過程充滿爭議；民眾黨前主席柯文哲原先提名陸配擔任立委的美意，如今因為李的個人風波，讓國會少了一名新住民代表，外界更見識民眾黨從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」的難堪窘境。

談NCC及中選會委員補提名 卓榮泰：過去經驗讓他要更謹慎

行政院多個獨立機關人事案陷入僵局，包含國家通訊傳播委員會（NCC）、中選會等，國民黨立委洪孟楷今天質詢進度。有關NCC委員名單，行政院長卓榮泰回應「我盡力，但沒有十足把握」；對於中選會委員，該任命的會任命，新提名的人選也準備好了，但以過去經驗，讓他在這上面要更為謹慎。

財政紀律風波 馬英九基金會回嗆調查小組：請就提供事證真實性儘快調查

馬英九基金會內爆財政紀律案，董事會決議成立三人董事調查小組釐清，包括行政院前秘書長薛香川、經濟部前部長尹啟銘、前立委李德維。基金會昨以董事會名義發出六點聲明，調查小組今發出聲明認為此舉不當。今晚，馬英九基金會再發聲明，敦請三人調查小組就基金會所提供事證之真實性儘快展開調查。

爭議國會之路告終！立院回函中選會註銷名籍 李貞秀確定喪失立委資格

民眾黨立委李貞秀遭民眾黨中評會決議開除黨籍，中選會昨日發函給立法院註銷李貞秀的立委名籍。據了解，立法院今天已回函中選會，註銷李貞秀的立委名籍，註銷日期為4月13日，也就是李貞秀在4月13日喪失立委資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。