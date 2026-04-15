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立院今朝野協商 韓國瑜推總預算前行

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇屈彥辰林銘翰／台北報導
立法院長韓國瑜今天將對總預算案、國防預算特別條例草案召集朝野協商。圖為行政院長卓榮泰（右）與國防部長顧立雄（左）昨在立法院答詢。記者林俊良／攝影
立法院長韓國瑜今天將對總預算案、國防預算特別條例草案召集朝野協商。圖為行政院長卓榮泰（右）與國防部長顧立雄（左）昨在立法院答詢。記者林俊良／攝影

今年度中央政府總預算案立法院尚未開審，立法院長韓國瑜今天將對總預算案、國防預算特別條例草案召集朝野協商。國民黨團書記長林沛祥強調，黨團不預設立場，核心主張是每一分錢都要花在刀口上；民進黨團幹事長莊瑞雄則呼籲在野黨不要再拖延。行政院長卓榮泰則感謝韓國瑜召集朝野協商，讓軍購可以向前走一步。

據了解，韓國瑜昨天已先找三黨團黨鞭展開會前會，先行溝通預算。與會人士表示，韓國瑜先確認三黨團態度，以確保協商能聚焦、有效率地進行。其中，民眾黨團有意放行總預算案付委審查，至於軍購特別條例草案則會支持自家版本，未來也將主張先行審查今年度總預算案；民進黨團強調，對預算向來秉持謹慎態度、保持善意，全力參與協商。

林沛祥表示，國民黨團支持國防、守護台灣安全，但國防不是無條件埋單，而是要「買對、買好、買得合理」，並且程序要透明，內容要禁得起檢驗。

韓國瑜與立法院副院長江啟臣日前發出聲明，呼籲朝野各退一步，立法院應審預算、行政院應執行三讀法案，讓延宕已久的今年度總預算案露出曙光。立法院上周五將總預算復議案列為院會討論事項，韓國瑜今天召集朝野協商。

林沛祥說，國民黨團態度很清楚，「尊重院長、理性協商、堅守原則」，朝野協商不會預設立場，核心主張是每一分錢都要花在刀口上，反對總預算浮編濫用。

據了解，國民黨團內部對總預算仍然分兩派，一派以縣市長參選人為首，希望審總預算，也可以展現立法院監督預算之權；另一派則認為總預算擋了這麼久，若突然退守，將難以向軍人、退休警消交代。

莊瑞雄昨對韓國瑜喊話，認為既然親自召集協商，就應積極促成朝野對話，讓協商有實質進展，「立法院長扛得住局面，國會才走得動」，社會也期待這場協商能真正推動議案往前，而不是再次空轉。

另外，立法院五月十九日將進行對賴清德總統彈劾案表決，國民黨立院黨團提早一個月就發出甲級動員令。民進黨立委吳思瑤昨天表示，國民黨主席鄭麗文和中國國家主席習近平握手後，回來就對賴總統下毒手，「國民黨若審軍購有這麼認真就好了」。

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