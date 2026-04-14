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談NCC及中選會委員補提名 卓榮泰：過去經驗讓他要更謹慎

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天赴立法院進行總質詢備詢。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰今天赴立法院進行總質詢備詢。記者林俊良／攝影

行政院多個獨立機關人事案陷入僵局，包含國家通訊傳播委員會（NCC）、中選會等，國民黨立委洪孟楷今天質詢進度。有關NCC委員名單，行政院長卓榮泰回應「我盡力，但沒有十足把握」；對於中選會委員，該任命的會任命，新提名的人選也準備好了，但以過去經驗，讓他在這上面要更為謹慎。

洪孟楷指出，NCC新一輪名單什麼時候要提出來，有一些委員的任期在7月底就要到期，依法三個月前，也就是四月底要提出；另外，立法院通過的中選會委員提名，但也還沒有任命。

卓榮泰表示，NCC委員名單已經多次調整，現在要再找新的人選，但參與獨立機關的人事同意權都非常困難；過去也都是找優秀適任的人才，目前也有在積極嘗試，希望能讓機構正常運作，會盡力處理，但很多被提名的人接受詢答後又被否定。他說「我盡力，但沒有十足把握」。

有關中選會委員，卓榮泰說明，中選會要開會是9到11位；洪孟楷強調，補提名跟任命不衝突，這不是條件交換。卓榮泰回應，好的開始卻被講為變黑箱作業，那他無可奈何，該任命的就一定會任命，不會讓大選延宕；也會補提名人，人選已經準備好，就是在談的過程，只是因為過去的經驗，讓他在這上面要更為謹慎。

立法院 國民黨 行政院 NCC 卓榮泰

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