財政紀律風波 馬英九基金會回嗆調查小組：請就提供事證真實性儘快調查

馬英九基金會內爆財政紀律案，董事會決議成立三人董事調查小組釐清，包括行政院前秘書長薛香川、經濟部前部長尹啟銘、前立委李德維。基金會昨以董事會名義發出六點聲明，調查小組今發出聲明認為此舉不當。今晚，馬英九基金會再發聲明，敦請三人調查小組就基金會所提供事證之真實性儘快展開調查。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈疑涉違財政紀律事件，董事會決議成立三人調查小組釐清。馬英九基金會昨日發出六點聲明，表示召開此次董事會的時間，是因為薛香川早先表示昨天有關違反財政紀律案的三人調查小組可以全員到齊。

聲明更指，出席的會計師提出有關基金會的帳目調查報告，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。

針對馬英九基金會昨日聲明，調查小組發布聲明，對馬英九基金會於昨天發表聲明稿指出：「本會今召開第三屆第四次（臨時）董事會」，並發表六點聲明，經查昨天7人董事中僅有1人（即董事長）到場，依法董事會開會不成，但基金會卻假借「董事會」之名，於會後發表聲明，實屬不當。

調查小組指出，民國115年3月27日董事會決議，當天之後任何人未經三人小組同意不得對外發表任何有關基金會本案訊息，但基金會辦公室無視此決議，至今已有數次違規發表有關新聞。

針對調查小組聲明，馬英九基金會今晚再發聲明表示，分別在4月8日及4月14日二度將內部調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律之事證提供給所有董事，現為避免口舌之爭，敦請三人調查小組就基金會所提供事證之真實性儘快展開調查，並約詢基金會相關人證查證；也懇請調查小組能事先告知預定展開調查的時程，基金會定全力配合。