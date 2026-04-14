爭議國會之路告終！立院回函中選會註銷名籍 李貞秀確定喪失立委資格

民眾黨立委李貞秀遭民眾黨中評會決議開除黨籍，中選會昨日發函給立法院註銷李貞秀的立委名籍。據了解，立法院今天已回函中選會，註銷李貞秀的立委名籍，註銷日期為4月13日，也就是李貞秀在4月13日喪失立委資格。

李貞秀近來言行爭議不斷，遭民眾黨開除黨籍。依照選罷法，不分區立委若喪失所屬政黨黨籍，自喪失黨籍日起喪失立委資格，缺額由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。李貞秀的缺額，將由前立委、民眾黨政策會副主委許忠信遞補。

中選會昨日發函給立法院，函請立法院註銷李貞秀的立委名籍，據了解，立法院今天上午收到中選會發函，今天下午已回函中選會註銷李貞秀的立委名籍，接下來要等中選會發函遞補立委名單，即會辦理立委就職宣誓。