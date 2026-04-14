鬧哪齣？馬英九基金會聲明遭控假借董事會之名 調查小組：混淆視聽

馬英九基金會人事風波延燒，事涉財政紀律，董事會日前決議成立三人董事調查小組釐清，包括行政院前秘書長薛香川、經濟部前部長尹啟銘、前立委李德維。基金會昨以董事會名義發出六點聲明，調查小組今發出聲明認為此舉不當，並指不論所涉事件情節如何，不能僅聽基金會辦公室片面之詞，成立三人小組調查就是希望有一個公正的處置，遺憾的是，辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈疑涉違財政紀律事件，基金會董事會日前決議成立三人調查小組釐清。馬英九基金會昨日發出六點聲明，表示召開此次董事會的時間，是因為薛香川早先表示昨天有關違反財政紀律案的三人調查小組可以全員到齊。

該聲明還指，出席的會計師提出有關基金會的帳目調查報告，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。

然而，針對馬英九基金會昨日聲明，調查小組今發布聲明，對馬英九基金會於昨天發表聲明稿指出：「本會今召開第三屆第四次（臨時）董事會」，並發表六點聲明，經查昨天7人董事中僅有1人（即董事長）到場，依法董事會開會不成，但基金會卻假借「董事會」之名，於會後發表聲明，實屬不當。

調查小組指出，民國115年3月27日董事會決議，當天之後任何人未經三人小組同意不得對外發表任何有關基金會本案訊息，但基金會辦公室無視此決議，至今已有數次違規發表有關新聞。

調查小組表示，4月13日是調查小組原定要開調查會議的時間，不是三人小組全員到齊參加董事會，用此魚目混珠的講法，極為不妥；且將臨時董事會時間選在調查小組安排要進行調查時間，有故意阻擋調查進行之嫌。

調查小組表示，三人小組要求提供的相關資料在昨天開會之前尚未完整提供，僅以會議記錄作為搪塞。

調查小組表示，蕭王兩人所涉事件情節如何，不能僅聽基金會辦公室片面之詞，成立三人小組調查就是希望有一個公正的處置，遺憾的是，辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。

調查小組強調，三人小組至今已開會4次，在4月初的4天長假就開會2次。