坦言國際經貿談判機制該檢討 卓榮泰：已編制6位常設文官

台灣與兩岸及國際經貿議題持續引發關注，國民黨立委李彥秀指出，美國祭出301條款調查，馬上將舉行公聽會，而過去這類談判事務都是由經貿辦處理，但是任務編組，未來是否會有常設機構？行政院長卓榮泰坦言「該檢討」，目前已經有編制6位常設文官，往這方向跨出一步。

中共對台十項措施引發討論，外界關注台灣能否藉此重新活絡兩岸經貿，李彥秀也關注台美經貿情況，指出目前美國祭出301條款調查，並將於5月5日在美國舉辦公聽會，這攸關台灣產業發展，尤其半島體、晶片對台灣太重要了。

卓榮泰回應，這一個半月以來沒有放棄對美談判，都在緊鑼密鼓處理，上周六日還在準備工作，都準備好了，屆時也一定會有相對層級的人在美國現場，談判資料都準備好了。

過去是以任務編組方式，由經貿辦主責，來處裡這類的經貿談判，那未來是不是會有一個談判的常設機構？卓榮泰坦言，觀察各國談判機構經驗，「是有必要做檢討」，目前針對常設性談判機構編了6位常設文官，往這方向跨出一步，未來也會持續南向、西進、東拓、北合，往全球各地發展，也會增加跟歐盟的經貿合作。