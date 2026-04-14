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放消息拿5千萬才下台？陳智菡斥子虛烏有 再曝李貞秀「連卡費都繳不出」

中央社／ 台北14日電
民眾黨13日舉行中評會，決議開除李貞秀黨籍。中央社
民眾黨13日舉行中評會，決議開除李貞秀黨籍。中央社

民眾黨昨天開除陸配李貞秀黨籍。李貞秀今天說，民眾黨團主任陳智菡在4月7日前就已放消息給媒體，說她要求新台幣5000萬元才肯下台。陳智菡表示，這是子虛烏有，所謂5000萬元這件事她從來沒說過，請拿出具體證據。

民眾黨中評會昨天開除陸配李貞秀黨籍。民眾黨主席黃國昌今天說，討論請辭事宜時，李貞秀突然提出要用金額補償立委任期薪水等一切福利，拿到錢才願意辭；他聽到很難過，也絕不可能答應這樣的要求。

李貞秀下午在三立新聞台「前進新台灣」節目中表示，她一直顧慮民眾黨創黨主席柯文哲和黨的聲譽，但黃國昌卻未顧及黨，她不能放任民眾黨成為「時代力量第二」。她跟柯文哲說過，她這會期已報到，必須做好做滿，是為證明陸配參政的正當性，下會期不報到就好。

李貞秀說，她也願為保護民眾黨，只做到8月底就請辭，這樣就沒有任何爭議、好聚好散，但在4月7日前，民眾黨團總召陳清龍就曾跟她談，甚至還準備一份黨內的工作要給她，但當時她婉拒，只堅持做滿一個會期。

李貞秀表示，如果連這樣都不願答應，那就照黨章來，就算是她失言也已及時道歉，哪條黨規可以損害她立委權益；大家要她相忍為黨請辭她也願意，因為不分區是民眾黨給她的，「但是柯文哲的台灣民眾黨，跟黃國昌沒關係」。

李貞秀說，當時有人提到不能讓她馬上沒收入，「該算給妳的，還是會算給妳」，還大概算一下，是他們主動的，陳清龍還說會跟黨內溝通；結果4月7日黨團會議結束後，黃國昌等人卻要她總質詢後就自己請辭，她才堅持要做滿2年。

另外，李貞秀也在三立「94要客訴」節目中表示，在4月7日前她就收到訊息，指陳智菡已放消息給媒體，說她要求新台幣5000萬元才肯下台，她向黨內反映，黨內人士說不可能，她還跟陳清龍開玩笑說不用5000萬元，只要500萬元就好。

陳智菡下午受訪時表示，就是子虛烏有，李貞秀身為前民代，講話應有基本公信力，所謂5000萬元的這件事她從來沒說過，請拿出具體證據；李貞秀聽了很多莫名的訊息，「有點被害妄想症」，認為大家都要陷害她，到處散布訊息，非常遺憾。

陳智菡說，事實不容曲解，在4月7日的會議中，李貞秀是否曾說過當完2年立委的權益應該要給她，「是她先提到金錢問題、過去有金錢壓力，就任前連卡費都繳不出來」，所以與會的人才會問李貞秀這是什麼意思。

陳智菡表示，李貞秀具體提到，「我的經濟、我的生活費」，後續還提到福利、租金等，李貞秀還說出「錢可以榮耀上帝」，「錢是她自己說的，清清楚楚」；後續至少2場內部溝通，李貞秀都具體說出這些訊息。懇請李貞秀應思考整個陸配族群、不要毀了陸配參政權。

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