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月底前提NCC名單 卓榮泰：盡力但沒有十足把握
立法院2025年封殺4名NCC委員名單，目前在任的3名委員7月也將屆滿，立委關注4月底前是否能提出人選，行政院長卓榮泰今天表示，可以努力、盡力，但實在沒有十足的把握。
行政院2025年7月提出包括正副主委在內的4名國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，但立法院在同年11月7日全數封殺。
立法院會今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時，問到有關NCC委員補提名，以及另外3名NCC委員也將於今年7月任期屆滿，依法應於4月30日前提出，現在是否提得出人選。
卓榮泰表示，在經過立法院多次人事同意權行使後，現在要找任何新的人選都會非常困難。他說，過去找的就是優秀、專業、適任的人，要讓NCC正常運作。
至於是否能在4月30日前提出名單，卓榮泰說，「我可以努力、我可以盡力，但實在沒有十足的把握」。
洪孟楷接著問中央選舉委員會人事指出，已經有4人通過立院審查，但到目前為止還沒有任命。卓榮泰說，過程與原因你應該清楚，中選會依照組織法設置委員9至11人，現在是8位，未來要補足3位。
他說，依法就會任命，但補提名到立法院同意權行使也要一段時間，不會讓年底大選延宕。
卓榮泰說，中選會人事會任命、也會補提名，人選已經準備好，至於何時送出來，就是在談的過程，「我必須對被提名人負責」。
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