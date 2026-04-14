月底前提NCC名單 卓榮泰：盡力但沒有十足把握

立法院2025年封殺4名NCC委員名單，目前在任的3名委員7月也將屆滿，立委關注4月底前是否能提出人選，行政院長卓榮泰今天表示，可以努力、盡力，但實在沒有十足的把握。

行政院2025年7月提出包括正副主委在內的4名國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，但立法院在同年11月7日全數封殺。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時，問到有關NCC委員補提名，以及另外3名NCC委員也將於今年7月任期屆滿，依法應於4月30日前提出，現在是否提得出人選。

卓榮泰表示，在經過立法院多次人事同意權行使後，現在要找任何新的人選都會非常困難。他說，過去找的就是優秀、專業、適任的人，要讓NCC正常運作。

至於是否能在4月30日前提出名單，卓榮泰說，「我可以努力、我可以盡力，但實在沒有十足的把握」。

洪孟楷接著問中央選舉委員會人事指出，已經有4人通過立院審查，但到目前為止還沒有任命。卓榮泰說，過程與原因你應該清楚，中選會依照組織法設置委員9至11人，現在是8位，未來要補足3位。

他說，依法就會任命，但補提名到立法院同意權行使也要一段時間，不會讓年底大選延宕。

卓榮泰說，中選會人事會任命、也會補提名，人選已經準備好，至於何時送出來，就是在談的過程，「我必須對被提名人負責」。