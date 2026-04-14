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陸惠台十大措施 卓揆：交流需對等尊嚴、不帶條件

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

有關中國大陸提出惠台十大措施，行政院長卓榮泰指出，必須在對等、尊嚴的前提之下，並且不設前提、不帶條件，經過公權力的機關來協商、簽署。此次措施中，要求台灣輸陸影視作品內容健康等，這就帶了很多不必要的前提。

卓榮泰14日赴立法院進行總質詢備詢。

立委洪孟楷質詢問及，中國大陸提出惠台十大措施，行政院的態度是什麼？卓榮泰答詢回應，政府一向支持，也努力推動所有健康有序的交流，但是必須要在對等、尊嚴的前提之下，並且不設前提、不帶條件，經過公權力的機關來協商、簽署。

洪孟楷又問，惠台十大措施之中，包括農業部、文化部等相關部會，院長的態度是什麼？卓榮泰重申，雙方要維持健康有序、對等尊嚴，也許彼此看法會有所出入，但有沒有設前提、有沒有附條件，這些很重要。

對於此次惠台十大措施，卓榮泰表示，第一項「建立國共兩黨常態化溝通機制」，這部分他沒有意見。其他的措施，他認為，其中帶了很多「九二共識、反對台獨」的帽子，意即帶了條件跟前提。措施中，要求台灣輸陸影視作品內容健康，帶了很多不必要的前提。

另外，洪孟楷詢問，近期社會討論印度移工開放事件，這是由中華民國政府跟印度政府來做溝通、簽訂MOU開放印度移工，為何有輿論稱是藍白要求行政院開放，變成是在野黨的責任？

卓榮泰說，當初MOU送到大院來審查時，確實各黨團都有表示過各種贊成或反對的意見。對於政府而言，有兩個大前提，一個是產業端是否有這樣的需求，另一個是印方的執行方案須符合我方要求和把關。

立法院 行政院長 中國大陸 卓榮泰

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