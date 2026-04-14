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藍委提普發「石油津貼」1萬元支不支持？北市府態度曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨北市議員許淑華問，支不支持普發每人一萬元「石油津貼」？北市主計處副處長蘇芳玉表示，如把歲計賸餘拿來普發石油津貼，公共建設勢必得舉債。圖／引用自議會直播
民進黨北市議員許淑華問，支不支持普發每人一萬元「石油津貼」？北市主計處副處長蘇芳玉表示，如把歲計賸餘拿來普發石油津貼，公共建設勢必得舉債。圖／引用自議會直播

美伊戰爭影響油價飆漲，國民黨立委羅明才在立法院提案建議比照普發現金政策，發放每人1萬元「石油津貼」。綠議員許淑華今問北市主計處，支不支持普發每人一萬元「石油津貼」？北市主計處表示，如把歲計賸餘拿來普發石油津貼，公共建設勢必得舉債。

北市主計處副處長蘇芳玉表示，除將增加市府利息負擔，也會影響財政健全、公共建設等推動。

民進黨議員許淑華說，如果依照藍委提案全民普發石油津貼2千3百60多億元全民普發，適合嗎？蘇芳玉表示，這部份因為是中央主導規畫，他們會做比較完善的規畫，北市府不方便表示任何意見。許追問這樣的提案認為適不適合？主計處說ㄨ這部分還是要看北市府的財政狀況。

許淑華也調出台北市的歲計累計賸餘還有374億元，若以台北市目前有243萬人，如要普發「石油津貼」等同北市府要花243億元，市府歲計累計賸餘僅剩131億元，北市財政是夠的，但北市府會支持嗎？

蘇芳玉說表示，因僅剩100多億元，目前台北市還有許多重大公共建設，這些都是好幾千億元需求，如果將歲計賸餘拿來普發，未來推動公共建設勢必要舉債，舉債一直增加，也會增加府的利息負擔，會影響台北市的財政健全，也會影響公共建設、重大政策的推動。

許淑華表認同，認為財政應該全盤思考，不能為了選舉。另外，許也質疑，根據預算法明年度預算現在四月已經開始編列預算，但現在中央總預算已延宕229天，立法院還不審「是不是很扯？」蘇表示，這部分北市府只能依照現有比較固定的財源籌編。

根據今年度的中央補助經費，原定中央補助額今年138.93億元，扣減中央補助的37.95億元，修正後核定有100.98億元可以花，不過中央預算至今還沒有過，要給北市府的錢地方也還沒拿到。副處長蘇芳玉表示，市府目前暫時預算編列還有一些經費墊付不足的部分，不過時間點無法撐太久，還是希望中央盡快通過總預算。

許問，還能撐多久？蘇芳玉表示，現在受影響比較大的是TPASS部分，目前可以撐到六月左右；秘書長王玉芬說，當然希望中央立法院預算能儘速通過，這是我們的期待，對於TPASS影響最大，假設還是沒有經費，還是會從其他不是這麼緊急的地方調度，儘量會在不排擠的狀況下去調度。

許淑華說，還是應該跟市長討論，為什麼要調度來？調度去？台北市財源夠，但應該要花在刀口上，不應該立法院不審預算，導致地方要去調度，不應該排擠到其他預算，希望中央立法院盡快通過預算。

民進黨 立法院 國民黨

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