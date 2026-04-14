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總預算、軍購15日協商 財劃法未列議程

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
立法院14日舉行程序委員會。圖／台灣醒報呂翔禾
立法院14日舉行程序委員會。圖／台灣醒報呂翔禾

國民黨與民眾黨將議程送交周五院會表決已成常態。14日的程序委員會也是如此，因此民進黨團增列的行政院版《財劃法》未被列入周五院會議程，而115年總預算與《國防特別條例》要等到15日由立法院長韓國瑜召開的朝野協商，才會決定是否會在17日的院會表決。

立法院14日召開程序委員會，分別由民進黨立委張雅琳、國民黨立委鄭天財提案。張雅琳提議將議程草案與增列報告事項提交院會，鄭天財則提議議程草案提報院會處理。由於兩邊提案不同因此需要表決，國民黨與民眾黨以10比9的票數，決議將議程草案送交院會表決。

觀察議程原定草案，其中國民黨團提案修正《氣候變遷因應法》第5條，將刪除「非核家園」字眼，納入核能為低碳能源選項，有可能會在周五院會處理；民進黨提案包括《社會秩序維護法》、《立法委員行為法》、《港澳條例》等關於特定身分者到敵對勢力國家（中國）或是港澳需要管制等規定，預計不會列入周五議程草案。

各界關注總預算與《國防特別條例》協商進度，雖然近日國民黨立院黨團內部會議中，有立委希望總預算儘快付委，但最終是否會付委，要等到15日由立法院長韓國瑜召集的朝野協商，還有「最後一刻」（周五早上國民黨團的討論結果），才會確定這兩部重要法案的進度為何。

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