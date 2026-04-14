林佳龍接見新任立陶宛代表 盼深化戰略產業合作

立陶宛駐台代表裴凱倫抵任，外交部長林佳龍接見時表示，台灣與立陶宛相互設處以來，雙邊關係持續推進，期盼未來在半導體、人工智慧、綠能及無人機等戰略產業深化合作，共同提升全球民主供應鏈韌性。

林佳龍臉書發文指出，他13日於外交部接見新任立陶宛駐台代表裴凱倫（Karolis Pilipauskas）表示，面對國際局勢快速變動，理念相近夥伴更顯珍貴。台灣與立陶宛是共享自由、民主與人權價值的重要夥伴。自相互設處以來，台立關係持續穩健深化，不僅在民主韌性上攜手前行，經貿與產業合作也逐步展現成果。

林佳龍說明，2025年台灣自立陶宛進口約6000萬美元，較2024年成長63.47%；同年台灣對立陶宛出口達1.05億美元、成長13.6%。台立雙方也透過投資與融資機制，在雷射、生醫、半導體等領域持續累積合作基礎。

提及近期立陶宛政府提出「台立經濟合作行動計畫」，林佳龍向裴凱倫表達台灣政府的高度重視，期待在既有基礎上持續推進合作。此外，立陶宛將於2027年擔任歐盟輪值主席國，盼在半導體、人工智慧、綠能及無人機等戰略產業深化合作，共同提升全球民主供應鏈韌性。

林佳龍談到，近期三度走訪歐洲見證台歐關係持續成長。面對地緣政治變動與全球供應鏈重整，台灣展現民主陣營不可或缺的戰略價值，並期待與歐洲攜手發揮在人工智慧與半導體領域的優勢，建構更具韌性的非紅供應鏈。

林佳龍期待，未來與裴凱倫攜手努力，持續深化台立在經貿、科技與民主韌性等面向的合作，讓建立在共同價值上的夥伴關係走得更深、更遠。