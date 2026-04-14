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兒托法三讀！保母違規記點最重廢照、監視影像強制雲端保存30日

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署副署長張美美指出，本次立法重點之一，為強化不當對待案件處理機制，其中，現行托嬰機構已需裝設監視錄影設備，本次修法要求至少保存影像30日且上傳至雲端，異地備份保存證據。聯合報系資料照片
衛福部社家署副署長張美美指出，本次立法重點之一，為強化不當對待案件處理機制，其中，現行托嬰機構已需裝設監視錄影設備，本次修法要求至少保存影像30日且上傳至雲端，異地備份保存證據。聯合報系資料照片

立法院今天三讀通過「兒童托育服務法」，衛福部社家署指出，為預防兒虐事件，強化不當對待案件處理機制，托嬰機構除應裝設監視錄影設備，需至少保存30日，並將影像上傳至雲端異地備份保全證據，同時提高違法人員及托育機構處罰強度，且新增居托人員違規記點制度，集滿一定分數，最重可廢除托育人員身分，至於計點相關細節，則需由子法訂定。

兒童托育服務法」將0至2歲幼兒托育相關管理事項，從現行「兒少權法」獨立成為專法。社家署副署長張美美指出，本次立法重點之一，為強化不當對待案件處理機制，其中，現行托嬰機構已需裝設監視錄影設備，本次修法要求至少保存影像30日且上傳至雲端，異地備份保存證據，並要求於子法規中訂定調閱人身分、調閱時機及隱私保護等細項。

為強化居家托育安全，張美美說，「兒童托育服務法」中新增「居家托育人員違規記點制度」，居家保母如涉及「未專心托育」，如托育期間擅自出門，留下托兒在家等情況，將列入計點，近期將與家長、民團、第一線工作者等團體，共同討論訂出不同樣態違規記點點數，若累計點數達一定程度，將廢止托育登記，保母不得再從事托育服務，不過，重點仍是希望保母改善，不再犯。

家長關注「公共化托育」資源配置，盼減輕送托經濟壓力。張美美說，本次立法放寬公有不動產，以無償房市提供非營利性質法人使用，因應少子化趨勢，放寬運用學校空間辦理托育機構，可免變更使用執照，盼藉此加速公共托育機構設置，讓學校從托嬰、幼兒園到小學一手包辦，短期目標為公托、私托比率從現行3比7，提升至4比6，且在119年要達到家外送托率36%。

新法另規定中央主管機關應訂定全國一致托育機構評鑑指標；托育機構應訂定管理計畫、確實執行，並應公開人員資格、收托人數、收退費項目等資訊，以利民眾查詢；托育機構應建立托育人員參與托育服務及員工權益重要決策之機制，確保托育相關人員權益。同時，明訂「居家托育」專章；透過源頭把關居家托育人員資格，完成職前培訓後應取得托育人員技術士證始得辦理登記。

張美美說，衛福部將在1年內完成約20部子法規，至於「兒童托育服務法」具體上路時間，將由行政院訂定；衛福部自110年開始，邀集政府機關、專家學者、兒福團體、托育團體、家長團體及利害關係人等代表，歷經4年共召開達40次會議及4場分區公聽會，蒐集多元意見與充分溝通對話後審慎討論定案，才讓本次法案制定更為周延完善。

立法院 保母 托嬰 托育 兒童托育服務法

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