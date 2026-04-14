外交部：基於對等原則 外僑居留證維持列示「南韓」

台灣「外僑居留證」國籍欄於3月1日改列「南韓」，以反制韓國電子入境卡矮化台灣，之後韓國於日前刪除錯列欄位。外交部今天表示，台灣政府基於對等原則，「外僑居留證」國籍欄仍維持現行列示方式。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，韓國電子入境卡先前錯列CHINA（TAIWAN），已於10日改版，刪除「前一出發地」及「下一目的地」等錯列欄位。對此台灣是否將「外僑居留證」中「出生地」及「居住地」的標示自「南韓」改回「韓國」。

外交部發言人蕭光偉回覆，先前討論的是關於韓方入境電子系統的列示方式，至於「外僑居留證」的列示，台灣政府基於對等原則，以及整體制度一致性考慮，現行列示方式並沒有調整。

據了解，韓國發給外國人的居留證上，台灣人的國籍欄被列China（Taiwan）超過10年，外交部就此事與韓方交涉多年未果。

媒體另關切，帛琉總統惠恕仁（Surangel WhippsJr）13日告訴法新社，北京當局曾「非常直接地」要帛琉放棄對台灣的外交承認，但帛琉不接受他人決定其友邦。

對此，蕭光偉說，中國政府從未停止過以各種手段脅迫台灣友邦轉向，並且破壞區域的和平穩定，外交部對於中國的相關行徑表達嚴正譴責。

蕭光偉表示，中國長期以合作為名，誘騙他國落入債務陷阱。面對中國無時無刻、處心積慮謀取台灣友邦以及壓縮台灣國際空間，外交部將秉持一貫全力應處態度，以「總合外交」積極維繫和各友邦邦誼，並致力拓展台灣的國際空間。

蕭光偉指出，台帛邦誼穩固友好，惠恕仁已在多個國際場合公開示警中共的相關劣行，台灣將和惠恕仁以及帛琉人民繼續在各領域推動榮邦計畫，並和理念相近夥伴共同維護太平洋地區的良善治理以及和平穩定。