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總統彈劾投票藍提早1月甲動 吳思瑤：審軍購這麼認真就好了
立法院5月19日將進行賴清德總統彈劾案表決，國民黨立院黨團今天提早一個月發出甲級動員令。民進黨立委吳思瑤今天表示，國民黨主席鄭麗文和中國國家主席習近平握手後，回來就對賴總統下毒手，且國民黨若審軍購有這麼認真就好了。
吳思瑤指出，從未見過提早一個月發佈的動員令，根本是政治惡鬥超前部署，中國「惠台」還沒看到，但國民黨亂台已經開始，真是北京滿滿的「善意」，對國民黨來說都不如鬥爭賴清德這麼急。
民進黨立委林楚茵也說，「習鄭會」回鍋菜不能當飯吃，藍白速審總預算才是真惠民，中共的「假惠台」大禮包全是冷飯熱炒重新端上桌，國民黨還吃得很開心？為什麼不好好審預算，讓全民吃一頓熱騰騰、有營養的「辦桌菜」？
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