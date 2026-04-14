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兒托法今三讀 藍委：要用最高強度罰則讓虐兒者付出代價

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會今三讀修正通過兒童托育服務法。記者張曼蘋／攝影
立法院會今三讀修正通過兒童托育服務法。記者張曼蘋／攝影

立法院會今三讀通過兒童托育服務法，明定若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處60萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存30日。朝野立委均肯定此次立法，綠委說，要真正落實「政府幫忙養」。藍委表示，要用最高強度罰則與公開制度，讓那些人付出代價。白委則要求，雲端系統費用應由中央補助。

「三讀通過不是結束，而是落實正義的開始。」民進黨立委林月琴三讀後發言，指出本法的亮點在於專業入法，權益升級，將托育人員的薪資待遇、專業訓練與勞動權益法制化，留住好人才，才有好品質；安全把關，零容忍，建立全國統一的托育管理與預警機制，讓不適任人員無所遁形；多元並進，減輕負擔，鼓勵企業與社區發展多元托育模式，真正落實「政府幫忙養」。

林月琴說，身為立法者，未來將扮演最嚴厲的監督者，會盯緊每一筆預算的撥調、每一個子法的制定，確保政策不會看得到吃不到，「孩子是未來的希望，而托育是國家的責任。」

國民黨立委陳菁徽表示，過去這段時間，大家在委員會不斷討論辯證，怎麼樣才可以在保護孩童、維持從業人員素質，建構充足資源的環境等面向取得平衡。為了不再讓家長在茫茫人海中賭運氣，在這次立法中補足過去最缺乏的資訊透明度。過去資訊的封閉，讓劣質的機構與人員得以在陰影下躲藏，但從今天起，所有的裁罰紀錄、重大意外、甚至不當對待的姓名，都必須主動、即時地攤在陽光下。

陳菁徽指出，要用最高強度的罰則與公開制度，讓那些對孩子伸出魔掌的人付出代價，更要讓家長都有「知」的權利。保護孩子不能再有主管機關互踢皮球的模糊地帶，法律的密度必須高到讓任何惡意都無法滲透，因為任何一個孩子的受傷，都是整個社會無法承受的痛。

民眾黨立委陳昭姿表示，衛環委員會歷時九個月的實質審查，九次的會議及朝野協商，終於在今天完成三讀立法程序。這部法案的生成，從無到有，最終定稿版共94條，大概是立法院第11屆以來，審查過最長時間的一部法案。

陳昭姿表示，民眾黨的具體訴求包含要求中央政府建立一套全國一致的裁罰處理原則；推動建立監管雲，推廣監視畫面上傳雲端同時，也要求政府部門應說明並釐清部分民團，對於監管雲的資安與隱私及管理權限實務運作上的疑慮；一度被喊停的雲端系統費用，民眾黨堅持中央應延續原本預告草案時的承諾，由中央補助雲端的費用。

兒童托育服務法 托育 剴剴案

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