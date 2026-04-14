兒童托育法翻修 虐兒最高罰60萬、監管雲須存30日

「剴剴受虐案」讓幼兒托育受關注，立法院會今三讀修正通過兒童托育服務法，條文明定，若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處60萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存30日，並加以保密。若未依規定辦理可處負責人最高30萬罰鍰，屆期未改善，得依情節輕重令停止招收6個月至一年等，最嚴重將廢止設立許可。

行政院會今年5月8日通過兒童托育服務法草案，將0歲到2歲托育規範單獨立法，重點包含居家托育執業資格調整、強化托育機構管理、增加多元托育型態、強化不當對待處理機制等。三讀條文明定，托育機構應裝設監視錄影設備，妥善管理攝錄影音資料，至少保存30日，並加以保密。托育機構應將資料傳送至直轄市、縣市主管機關建置的網際網路系統儲存，不得規避、妨礙或拒絕。托育相關人員若對兒童有身心虐待，或情節重大的體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待等行為，將處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人姓名及其所屬托育機構名稱。