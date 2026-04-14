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黃國昌指多次要金錢補償 李貞秀嗆一派胡言：快公布音檔
針對民眾黨中評會開除立委李貞秀黨籍，民眾黨主席黃國昌加碼爆料「不只一次提出金錢補償」的說法，民眾黨前立委李貞秀今天反嗆一派胡言，自己為了保護民眾黨承擔一切，但是壞人完全不怕毀了民眾黨。
民眾黨中評會昨天開除李貞秀黨籍，違紀事實包括將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，李貞秀則在臉書發文指控，黃國昌與民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團主任陳智菡及立法院黨團總召陳清龍要求其公開宣布辭去立委職務，此一情境並非正常黨內溝通機制，完全是在高度政治壓力下的單方要求。
民眾黨立法院黨團今天舉行例行會議，針對民眾黨中評會開除李貞秀黨籍，黃國昌會後受訪時表示，李貞秀不只一次提出金錢補償，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意」，李貞秀的說法與客觀事實不符，相信她心裡也非常清楚，繼續說謊恐怕不是好事。
李貞秀稍早在臉書發文反嗆，黃國昌一派胡言，「快公布全程的錄音、中評會李貞秀補充的會議記錄」，自己一直想要保護民眾黨，所以才會選擇承擔一切的不公平，「但壞人完全不怕毀了民眾黨。」
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