巴西駐台代表喊一中 外交部抗議：已請他以後注意發言

巴西駐台代表桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）接受媒體專訪稱「台灣是中國一部分」。外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正表示，昨天已向桑路易，表達嚴正關切與抗議，「我們請他以後注意他的發言」。

桑路易接受「上報」專訪表示，台灣是中國的一部分，多數國家都不承認台灣是獨立國家。國民黨主席也持此看法，巴西為什麼要有不一樣的意見，台灣內部都無明確共識。

外交部今早舉行單位主管例行新聞說明會。被問及相關問題時，韓志正表示，昨天早上，外交部已向巴西駐台代表桑路易，表達嚴正關切與抗議，「我們請他以後注意他的發言」，也請桑路易注意，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。外交部會持續跟巴西駐台代表溝通，目前辦理進度到這邊，會再持續觀察。