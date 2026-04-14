帛琉總統稱北京要求放棄對我國外交承認 外交部：嚴正譴責中國

我邦交國帛琉總統惠恕仁昨接受專訪表示，北京當局曾非常直接要求帛琉放棄和台灣的外交承認。對此，外交部發言人蕭光偉表示，中國政府從來沒有停止用各種手段，脅迫我友邦轉向，並且破壞區域和平穩定，外交部對於中國的相關行徑，表達嚴正譴責。

外交部今早舉行單位主管例行新聞說明會。針對媒體詢問惠恕仁稱北京要求帛琉放棄和台灣的外交承認，蕭光偉說，中國長期以合作為名，誘騙他國落入債務陷阱，就以宏都拉斯為例，可以看到宏國蝦農的慘況。

蕭光偉表示，面對中國無時無刻、處心積慮謀我友邦，及壓縮我國際空間，外交部將會秉持一貫全力應處態度，以總和外交，積極維繫和各友邦的邦誼，並且致力拓展我國國際空間。另外，帛琉近年積極推動「藍色經濟」與「綠色觀光」，契合我國永續發展理念。外交部長林佳龍去年12月特別率領榮邦經貿團訪問帛琉，也具體落實台灣和帛琉攜手共榮的合作成果。

蕭光偉說，我政府積極推動的榮邦計畫，已持續累積和邦交國的互信交流，特別具體落實台灣和帛琉攜手共榮的合作成果，台帛的邦誼是基於價值理念，也具有共榮的信仰，我們珍視和帛琉的情誼，特別是兩國從1999年建交至今，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、文化、海洋保育及海事安全等領域，密切合作，且雙方的合作也獲得帛琉朝野及人民的肯定歡迎。

蕭光偉說，台帛邦誼穩固友好，惠恕仁先前在多個國際場合，公開示警中共的相關劣行，而我國將持續堅定地和帛琉惠恕仁總統，以及帛琉人民繼續在各領域推動榮邦計畫，並且和理念相近的夥伴，共同維護太平洋地區的良善治理及和平穩定。