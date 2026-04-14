快訊

白沙屯媽祖鑾轎輕觸病童 小手貼著轎5分鐘融化香燈腳的心

美軍啟動封鎖伊朗港口 五QA看懂怎麼封鎖、能逼伊朗就範嗎？

黃國昌指多次要金錢補償 李貞秀嗆一派胡言：快公布音檔

聽新聞
0:00 / 0:00

帛琉總統稱北京要求放棄對我國外交承認 外交部：嚴正譴責中國

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
我邦交國帛琉總統惠恕仁昨接受專訪表示，北京當局曾非常直接要求帛琉放棄和台灣的外交承認。外交部發言人蕭光偉表示，中國政府從來沒有停止用各種手段，脅迫我友邦轉向，並且破壞區域和平穩定，外交部對於中國的相關行徑，表達嚴正譴責。圖／擷取自外交部ＹＴ頻到
我邦交國帛琉總統惠恕仁昨接受專訪表示，北京當局曾非常直接要求帛琉放棄和台灣的外交承認。外交部發言人蕭光偉表示，中國政府從來沒有停止用各種手段，脅迫我友邦轉向，並且破壞區域和平穩定，外交部對於中國的相關行徑，表達嚴正譴責。圖／擷取自外交部ＹＴ頻到

我邦交國帛琉總統惠恕仁昨接受專訪表示，北京當局曾非常直接要求帛琉放棄和台灣的外交承認。對此，外交部發言人蕭光偉表示，中國政府從來沒有停止用各種手段，脅迫我友邦轉向，並且破壞區域和平穩定，外交部對於中國的相關行徑，表達嚴正譴責。

外交部今早舉行單位主管例行新聞說明會。針對媒體詢問惠恕仁稱北京要求帛琉放棄和台灣的外交承認，蕭光偉說，中國長期以合作為名，誘騙他國落入債務陷阱，就以宏都拉斯為例，可以看到宏國蝦農的慘況。

蕭光偉表示，面對中國無時無刻、處心積慮謀我友邦，及壓縮我國際空間，外交部將會秉持一貫全力應處態度，以總和外交，積極維繫和各友邦的邦誼，並且致力拓展我國國際空間。另外，帛琉近年積極推動「藍色經濟」與「綠色觀光」，契合我國永續發展理念。外交部長林佳龍去年12月特別率領榮邦經貿團訪問帛琉，也具體落實台灣和帛琉攜手共榮的合作成果。 

蕭光偉說，我政府積極推動的榮邦計畫，已持續累積和邦交國的互信交流，特別具體落實台灣和帛琉攜手共榮的合作成果，台帛的邦誼是基於價值理念，也具有共榮的信仰，我們珍視和帛琉的情誼，特別是兩國從1999年建交至今，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、文化、海洋保育及海事安全等領域，密切合作，且雙方的合作也獲得帛琉朝野及人民的肯定歡迎。

蕭光偉說，台帛邦誼穩固友好，惠恕仁先前在多個國際場合，公開示警中共的相關劣行，而我國將持續堅定地和帛琉惠恕仁總統，以及帛琉人民繼續在各領域推動榮邦計畫，並且和理念相近的夥伴，共同維護太平洋地區的良善治理及和平穩定。

中共 宏國 宏都拉斯 帛琉 外交部

延伸閱讀

直飛不過境 賴總統22日出訪非洲友邦史瓦帝尼

外交部午宴貝里斯教育部次長 盼深化夥伴關係

賴總統出訪史國 宣示我國際上仍有朋友

賴總統任內第二次出訪 涉外人士分析：實質外交與陸方強烈對比

相關新聞

黃國昌指多次要金錢補償 李貞秀嗆一派胡言：快公布音檔

針對民眾黨中評會開除立委李貞秀黨籍，民眾黨主席黃國昌加碼爆料「不只一次提出金錢補償」的說法，民眾黨前立委李貞秀今天反嗆一派胡言，自己為了保護民眾黨承擔一切，但是壞人完全不怕毀了民眾黨。

剴剴案催生兒托法 虐兒最高罰60萬、監管雲須存30日

立法院會今三讀通過兒童托育服務法，條文明定，若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處60萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存30日，並加以保密。若未依規定辦理可處負責人最高30萬罰鍰，屆期未改善，得依情節輕重令停止招收6個月至一年等，最嚴重將廢止設立許可。

曾嗆柯文哲炒地皮！「卓內閣不動產后」李妍慧 土地加建物破百筆

民眾黨前主席柯文哲在二年前競選總統期間，爆發農地停車場爭議，當時還是新竹市議員的僑委會副委員長李妍慧曾質疑柯文哲是買農等都更炒地皮，卻反被質疑與建商夫婿坐擁大筆土地。根據監察院最新公布的財報，李妍慧夫妻不但在桃園及新竹縣市持有73筆土地，另外還申報了高達28筆建物。

李洋最新財產申報曝光 捐款千萬獎金是存款三成

運動部長李洋昨天捐出千萬獎金給公益團體，引發各界討論，而據監察院最新公布的財產申報資料，李洋存款3401萬2998元，但債務也高達3638萬5451元。以現有情況計算，李洋所捐的千萬獎金占存款約三成。

指李貞秀不只一次要求金錢補償 黃國昌：繼續說謊不是好事

針對民眾黨中評會開除立委李貞秀黨籍，民眾黨主席黃國昌今天表示，李貞秀不只一次提出金錢補償，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意」，李貞秀的說法與客觀事實不符，相信她本人心裡也非常清楚，如果繼續說謊恐怕不是好事。

冷眼集／挺李到鍘李 民眾黨也脫一層皮

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期卻惹失言風波，結果，不當言行反而造成她遭開除黨籍，失去立委資格。李貞秀不到七十天的立委生涯，昨天畫下句點，過程充滿爭議；民眾黨前主席柯文哲原先提名陸配擔任立委的美意，如今因為李的個人風波，讓國會少了一名新住民代表，外界更見識民眾黨從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」的難堪窘境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。