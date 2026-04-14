宏都拉斯與我國復交有具體進度？外交部：持續接觸

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾在競選期間，表示要跟我國復交。對於兩國協商進度，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正今天表示，宏國自從跟中國建交後，貿易赤字持續擴大，白蝦養殖產業受到衝擊與崩潰，相信阿斯夫拉都看到了，我國會持續與宏國接觸，再視後面的發展。

外交部今早舉行單位主管例行新聞說明會。媒體提問，阿斯夫拉曾在競選期間表示要跟我國復交，目前我國跟宏國有無實質協商進度？也有媒體報導，阿斯夫拉已重新審視跟中國簽署的十多項協議，是否有在跟台灣談相關合作？

韓志正表示，我國跟宏都拉斯的接觸不是現在，在斷交後，我方就跟反對黨一直保持聯繫。阿斯夫拉的競選政見就是要跟台灣恢復邦交，「我們相信他的步驟大概是很謹慎」。

韓志正說，最近宏都拉斯媒體反應相當強烈，上周陸續有報導，宏都拉斯蝦農及白蝦養殖產業受到衝擊與崩潰，相信阿斯夫拉也看到了，「我們也呼籲宏國政府正視農民的期盼」，以及中小企業受到中國低廉產品的大舉傾銷，受到很大的衝擊。

韓志正表示，宏國自從跟中國建交貿易赤字持續擴大，阿斯夫拉是一個負責任的總統，都會看到。我方會持續再與宏國接觸，再視後面的發展。