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台聯出身許忠信將遞補不分區 黃國昌：民眾黨沒有偏藍偏綠問題
民眾黨中評會昨天開除立委李貞秀黨籍，成大法律系教授、前台聯立委許忠信有望依法遞補。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨沒有偏藍偏綠的問題，「擔任民眾黨不分區立委，就是支持民眾黨的信念」，身為一位學養非常好的法學教授，許忠信一定會有很好的表現。
李貞秀近期在個人頻道開設直播指稱，「新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲700萬元」，民眾黨中評會昨天開會一致性決議開除黨籍。根據2024年民眾黨不分區立委名單，許忠信以第16順位排名在李貞秀之後，預計將遞補李貞秀成為民眾黨新任立委。
民眾黨立法院黨團今天舉行例行會議，民眾黨團總召陳清龍會後受訪時表示，遞補事宜交由民眾黨部安排，立法院黨團不做任何表達。
媒體詢問，許忠信過去立場偏綠，是否影響藍白合默契，黃國昌受訪時則說，民眾黨沒有偏藍偏綠的問題，「擔任民眾黨不分區立委，就是支持民眾黨的信念」，民眾黨立委必須兌現競選支票、過去對選民所做的承諾，而許忠信今年也出任民眾黨政策會副主委。
黃國昌也說，作為一位學養非常好的法學教授，許忠信過去也有擔任立委的經驗，接下來一定會有很好的表現。
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