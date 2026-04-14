曾嗆柯文哲炒地皮！「卓內閣不動產后」李妍慧 土地加建物破百筆

民眾黨前主席柯文哲在二年前競選總統期間，爆發農地停車場爭議，當時還是新竹市議員的僑委會副委員長李妍慧曾質疑柯文哲是買農等都更炒地皮，卻反被質疑與建商夫婿坐擁大筆土地。根據監察院最新公布的財產申報資料，李妍慧夫妻不但在桃園及新竹縣市持有73筆土地，另外還申報了高達28筆建物。

監察院今天公布最新一期「廉政專刊」，當中公布行政院眾多官員、多位立委、大法官等人財產申報。其中，李姸慧，與配偶楊勝翔在新竹市共申報35筆土地、新竹縣共申報4筆土地，桃園市中壢區共申報27筆土地、桃園市平鎮區共申報7筆土地，另外還有申報28筆建物；存款3486萬4044元、有價證券271萬4910元、12筆保單。

李姸慧其他具有相當價值之財產則有3850萬3617元，包含預售屋及託信託財產專戶。債務部分為10億2696萬5200元，用途為建案合建保證金，另外還有事業投資3億2020元。信託部分，有大約455筆土地、1筆建物，國內上市櫃股票總價額15萬2820元。

已逝的行政院經貿辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣在桃園市大溪區信義段有4筆土地、2筆建物，存款則有600萬4062元，以及6筆保單；債務部分，則有1770萬5205元，用途為周轉金。

不當黨產委員會主委林峯正，在花蓮縣吉安鄉光明段有8筆土地，台北市北投區有2筆土地、1筆建物，台北市文山區有1筆土地、1筆建物；一輛SAAB汽車，所有人為配偶解瑄；存款2730萬9568元、有價證券總價額8274萬603元、保險2筆。債務則為71萬7843元，用於一般購屋。信託方面，有5筆位於雲林台西的土地、台北中山的土地及建物各1筆、台北士林的土地及建物各1筆；國內上市櫃股票總價額3783萬8570元。

央行總裁楊金龍，在台北市北投區振興段三小段有1筆土地、2筆建物，存款4563萬4767元，有價證券總價額441萬2488元，5筆保單。信託部分，楊金龍在高雄市大社區鹽埕段有2筆土地。