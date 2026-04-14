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立院15日協商國防特別條例 綠：謹慎以對樂觀期待

中央社／ 台北14日電

立法院長韓國瑜15日將主持黨團協商，討論115年度中央政府總預算案及國防特別條例草案。民進黨立法院黨團今天表示，雖然協商有可能破局，但民進黨團絕對會謹慎以對、樂觀期待，也呼籲國民黨立委出席。

立法院15日將召開黨團協商，討論持續卡關的115年度中央政府總預算案以及國防特別條例草案。民進黨立法院黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜，上午在立法院議場前接受媒體聯訪。

范雲說，非常希望在野黨立委，特別是國民黨立委可以出席，因為先前立法院外交及國防委員會協商國防特別條例草案時，國民黨立委並未出席，當時合理的解釋，可能是因為國民黨主席鄭麗文在中國訪問。

范雲說，鄭麗文現在已回台，民進黨團期待盡快協商，把全民安全放在最重要的事情，並通過不打折的國防特別條例，這是非常緊急的事情。

陳培瑜呼籲立法院財政委員會、外交及國防委員會的國民黨立委出席。雖然她認為明天的協商還是有可能破局，但民進黨團絕對會謹慎以對、樂觀期待，也希望韓國瑜站出來為台灣人民的預算捍衛出聲，只要韓國瑜願意主持公道，總預算案、國防特別條例草案還是有機會過關。

對於韓國瑜擬率跨黨派立委5月赴歐洲訪問一事，范雲說，根據瞭解，這是英國跟法國國會的正式邀請，民進黨一向全力支持台灣走向世界，跟民主國家多做朋友，因此民進黨團會派員參與。

韓國 國民黨 民進黨團 國防特別條例

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