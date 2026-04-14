快訊

LINE Pay刷起來！全台51處商圈、夜市消費享最高10%折扣 規則一次看

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

美聯社：美伊最快16日重啟談判！巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

聽新聞
0:00 / 0:00

指李貞秀不只一次要求金錢補償 黃國昌：繼續說謊不是好事

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀爭議不斷，民眾黨中評會昨天將其除名。記者葉信菉／攝影
民眾黨立委李貞秀爭議不斷，民眾黨中評會昨天將其除名。記者葉信菉／攝影

針對民眾黨中評會開除立委李貞秀黨籍，民眾黨主席黃國昌今天表示，李貞秀不只一次提出金錢補償，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意」，李貞秀的說法與客觀事實不符，相信她本人心裡也非常清楚，如果繼續說謊恐怕不是好事。

民眾黨中評會昨天開除李貞秀黨籍，違紀事實包括將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，李貞秀則在臉書發文指控，黃國昌與民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團主任陳智菡及立法院黨團總召陳清龍要求其公開宣布辭去立委職務，此一情境並非正常黨內溝通機制，完全是在高度政治壓力下的單方要求。

民眾黨立法院黨團今天舉行例行會議，針對民眾黨中評會開除李貞秀黨籍，黃國昌會後受訪時表示，對於整件事情感到非常遺憾，民眾黨前主席柯文哲在不分區立委納入新住民跟陸配代表，就是希望實現共融社會的理念，這樣的初衷不會有任何改變。

黃國昌說明，李貞秀遭到民眾黨中評會除名，此事與其陸配身分完全沒有關係，相信大家也都看得非常清楚，民眾黨全黨上下都在捍衛陸配權益。

黃國昌還原，李貞秀數度與柯文哲進行懇談，允諾總質詢結束後辭去不分區立委職務，「我從柯文哲那邊得到這樣的訊息，所以才會想說討論請辭相關作業」，然而李貞秀在會中突然提出要求，想要用金錢補償薪水、租金及其福利，還說要先拿到錢才願意辭去立委職務，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意。」

黃國昌也說，李貞秀當天在會議開口要錢，在場的所有人聽到都很驚嚇，而且完全不知道要怎麼回應，陳清龍在會議結束後也有持續溝通，沒想到李貞秀又不斷提到錢的事情，甚至在中評會也有當面承認此事，顯見相關說法與客觀事實不符，相信李貞秀心裡也非常清楚。

媒體詢問，李貞秀是否有嗆聲「這點錢都拿不出來」，黃國昌則證實有這樣的發言，自己當下聽到難過到無法形容，「我絕對不可能答應這樣的要求，黃國昌怎麼可能接受這樣近乎要脅式的要求」，民眾黨不分區立委是要爭取民眾權益，而不是爭取個人的權益。

黃國昌表示，當天會議都有完整記錄，也都有如實交給中評委，「我希望李貞秀自重，講過什麼話應該非常清楚」，李貞秀不是只有在4月7日提出這麼荒謬的要求，後續溝通過程也持續有跟陳清龍提到錢的事情，繼續說謊不僅是傷害民眾黨，對她個人恐怕也不是好事一件。

立法院 民眾黨 黃國昌 李貞秀 陸配 陳清龍 陳智菡

延伸閱讀

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

李貞秀接受民眾黨中評會處分不提訴訟 「不拿一分錢、不求任何職位」

李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

民眾黨中評會開鍘 李貞秀即日喪失立委身分

相關新聞

曾嗆柯文哲炒地皮！「卓內閣不動產后」李妍慧 土地加建物破百筆

民眾黨前主席柯文哲在二年前競選總統期間，爆發農地停車場爭議，當時還是新竹市議員的僑委會副委員長李妍慧曾質疑柯文哲是買農等都更炒地皮，卻反被質疑與建商夫婿坐擁大筆土地。根據監察院最新公布的財報，李妍慧夫妻不但在桃園及新竹縣市持有73筆土地，另外還申報了高達28筆建物。

李洋最新財產申報曝光 捐款千萬獎金是存款三成

運動部長李洋昨天捐出千萬獎金給公益團體，引發各界討論，而據監察院最新公布的財產申報資料，李洋存款3401萬2998元，但債務也高達3638萬5451元。以現有情況計算，李洋所捐的千萬獎金占存款約三成。

指李貞秀不只一次要求金錢補償 黃國昌：繼續說謊不是好事

針對民眾黨中評會開除立委李貞秀黨籍，民眾黨主席黃國昌今天表示，李貞秀不只一次提出金錢補償，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意」，李貞秀的說法與客觀事實不符，相信她本人心裡也非常清楚，如果繼續說謊恐怕不是好事。

【重磅快評】人民期待的佛跳牆 梁文傑當成甜不辣

「鄭習會」後，中共宣布十項對台政策，陸委會副主委梁文傑昨天形容，中國獲得的統戰及國際宣傳效果，遠大於惠台措施的讓利，等於「用一碗甜不辣，換到一盅佛跳牆」。不論兩岸直航、農漁產品輸陸或陸客來台自由行等均可望促進兩岸民生發展，但梁文傑可能自以為「食神」，人民期待的佛跳牆，在他口中卻成了甜不辣。

冷眼集／挺李到鍘李 民眾黨也脫一層皮

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期卻惹失言風波，結果，不當言行反而造成她遭開除黨籍，失去立委資格。李貞秀不到七十天的立委生涯，昨天畫下句點，過程充滿爭議；民眾黨前主席柯文哲原先提名陸配擔任立委的美意，如今因為李的個人風波，讓國會少了一名新住民代表，外界更見識民眾黨從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」的難堪窘境。

台聯出身許忠信將遞補不分區 黃國昌：民眾黨沒有偏藍偏綠問題

民眾黨中評會昨天開除立委李貞秀黨籍，成大法律系教授、前台聯立委許忠信有望依法遞補。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨沒有偏藍偏綠的問題，「擔任民眾黨不分區立委，就是支持民眾黨的信念」，身為一位學養非常好的法學教授，許忠信一定會有很好的表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。