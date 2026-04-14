指李貞秀不只一次要求金錢補償 黃國昌：繼續說謊不是好事

針對 民眾黨 中評會開除立委 李貞秀 黨籍，民眾黨主席 黃國昌 今天表示，李貞秀不只一次提出金錢補償，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意」，李貞秀的說法與客觀事實不符，相信她本人心裡也非常清楚，如果繼續說謊恐怕不是好事。

民眾黨中評會昨天開除李貞秀黨籍，違紀事實包括將「辭任不分區立委」作為對價、要求獲取特定金額補償，李貞秀則在臉書發文指控，黃國昌與民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團主任陳智菡及立法院黨團總召陳清龍要求其公開宣布辭去立委職務，此一情境並非正常黨內溝通機制，完全是在高度政治壓力下的單方要求。

民眾黨立法院黨團今天舉行例行會議，針對民眾黨中評會開除李貞秀黨籍，黃國昌會後受訪時表示，對於整件事情感到非常遺憾，民眾黨前主席柯文哲在不分區立委納入新住民跟陸配代表，就是希望實現共融社會的理念，這樣的初衷不會有任何改變。

黃國昌說明，李貞秀遭到民眾黨中評會除名，此事與其陸配身分完全沒有關係，相信大家也都看得非常清楚，民眾黨全黨上下都在捍衛陸配權益。

黃國昌還原，李貞秀數度與柯文哲進行懇談，允諾總質詢結束後辭去不分區立委職務，「我從柯文哲那邊得到這樣的訊息，所以才會想說討論請辭相關作業」，然而李貞秀在會中突然提出要求，想要用金錢補償薪水、租金及其福利，還說要先拿到錢才願意辭去立委職務，「作為民眾黨主席，我絕對不可能容許，也絕對不可能同意。」

黃國昌也說，李貞秀當天在會議開口要錢，在場的所有人聽到都很驚嚇，而且完全不知道要怎麼回應，陳清龍在會議結束後也有持續溝通，沒想到李貞秀又不斷提到錢的事情，甚至在中評會也有當面承認此事，顯見相關說法與客觀事實不符，相信李貞秀心裡也非常清楚。

媒體詢問，李貞秀是否有嗆聲「這點錢都拿不出來」，黃國昌則證實有這樣的發言，自己當下聽到難過到無法形容，「我絕對不可能答應這樣的要求，黃國昌怎麼可能接受這樣近乎要脅式的要求」，民眾黨不分區立委是要爭取民眾權益，而不是爭取個人的權益。

黃國昌表示，當天會議都有完整記錄，也都有如實交給中評委，「我希望李貞秀自重，講過什麼話應該非常清楚」，李貞秀不是只有在4月7日提出這麼荒謬的要求，後續溝通過程也持續有跟陳清龍提到錢的事情，繼續說謊不僅是傷害民眾黨，對她個人恐怕也不是好事一件。