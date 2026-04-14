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呼籲韓國瑜說到做到 民進黨：藍白盡速審議總預算

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨呼籲藍白立委，盡速審查總預算案。圖／聯合報系資料照片
民進黨呼籲藍白立委，盡速審查總預算案。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人林楚茵今天表示，今年度總預算延宕至今未審逾229天，國民黨為了「習鄭會」延宕總預算至今，嚴重影響民生與防災。與其擁抱中共糖衣毒藥，速審總預算才是真正惠國惠民；也呼籲立法院長韓國瑜能遵循日前呼籲「應速審總預算」，讓立法院回歸正軌。

林楚茵指出，今年度總預算至今未審，不僅影響政府運作，更影響民生與災防。例如新手爸媽的生育補助，政府今年提高至10萬元，但因屬於新興預算，在總預算未過下，只能領到4萬元，人民權益大打折；而147億元的治水預算涵蓋新北、宜蘭、彰化、南投、雲嘉南高屏等地，目前也仍卡關，讓防災防汛整備、人民安全大受影響。

林楚茵表示，國民黨為了「習鄭會」延宕總預算審查、阻擋軍購預算，心中只有個人歷史定位，毫無台灣國家利益，司馬昭之心路人皆知。如今鄭麗文已經返台，國民黨與其唱和中共毫無善意只有統戰意圖的「惠台措施」糖衣毒藥，不如請藍委好好上班，速審總預算與軍購條例，才是真正的惠國惠民。

林楚茵說，韓國瑜、立法院副院長江啟臣本月初才雙雙表態立法院宜盡速審議總預算，呼籲韓國瑜應該說到做到，讓立法院回歸正軌，別再空轉，藍白應立即審議今年度總預算。

國民黨 韓國瑜 總預算案

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