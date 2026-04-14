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【重磅快評】人民期待的佛跳牆 梁文傑當成甜不辣

聯合報／ 主筆室
鄭習會後，中共宣布十項對台政策，陸委會副主委梁文傑形容，中國獲得的統戰及國際宣傳效果，遠大於惠台措施的讓利，等於「用一碗甜不辣，換到一盅佛跳牆」。記者許正宏／攝影
鄭習會後，中共宣布十項對台政策，陸委會副主委梁文傑形容，中國獲得的統戰及國際宣傳效果，遠大於惠台措施的讓利，等於「用一碗甜不辣，換到一盅佛跳牆」。記者許正宏／攝影

「鄭習會」後，中共宣布十項對台政策，陸委會副主委梁文傑昨天形容，中國獲得的統戰及國際宣傳效果，遠大於惠台措施的讓利，等於「用一碗甜不辣，換到一盅佛跳牆」。不論兩岸直航、農漁產品輸陸或陸客來台自由行等均可望促進兩岸民生發展，但梁文傑可能自以為「食神」，人民期待的佛跳牆，在他口中卻成了甜不辣。

國共正向交流，民進黨一如往常膝反射唱衰，府院齊轟「交流工具化、經貿武器化」，陸委會更搬出「糖衣毒藥」老掉牙的形容詞。行政院長卓榮泰昨補刀說，國民黨主席鄭麗文到中國帶回十項惠台措施，有人形容「一籃水果送了好幾次，每次去就拿一個籃子回來，裡面裝同樣水果，這次可能多了兩顆葡萄」。卓揆酸言酸語，恰好凸顯民進黨「酸葡萄」心理。

梁文傑所謂的「佛跳牆」是指台灣最大在野黨，他質疑中共藉著國民黨影響國際觀感與統戰宣傳，對台灣是「弊大於利」。不過，陸委會本業是主管大陸事務的官方窗口，本應理性聚焦政策說明與制度溝通，梁文傑經常性驚句連發，不僅未和緩僵局，更刺激兩岸對立，這次把大陸對台政策形容成甜不辣，可能適得其反。

中共這次有備而來，鄭麗文尚未離境就宣布十項對台措施，包含推動恢復上海及福建民眾來台自由行、支持盡快恢復烏魯木齊等兩岸航點；另將為台灣農漁產品輸入大陸提供便利，並允許引進台灣電視劇、紀錄片等。

不僅國民黨籍台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安喊話賴清德總統要回應陸方善意；民進黨籍台南市長黃偉哲也呼籲，陸方更全面開放台灣的農林漁牧產品。地方父母官都已看到開放兩岸交流的利基，民眾有感的措施將會影響年底選票，唯獨中央政府還信奉「抗中保台」路線，形成政策與民意的落差。

民進黨形式主義、意識形態治國，賴政府雖禁止組團赴陸觀光及大陸組團來台灣觀光，但國人都心知肚明，「禁團令」虛有其表，台灣人赴陸旅遊早就「化整為零」，以文化交流考察名義，只是為了掩官方耳目。根據交通部觀光署統計，去年全年赴陸人次323.75萬人次，年增16.86%，業界推估兩岸觀光逆差高達新台幣1520億元。

事實上，賴政府雖然「積極管理、有限開放」，但上有政策、下有對策，政府愈禁愈蓬勃，擋也擋不住，反而凸顯主政者缺乏自信。國民黨副主席張榮恭表示，過去推動直航，國民黨促成、扁政府同意，功勞簿也會計上民進黨政府一筆。

台語俗諺「顧佛祖也要顧腹肚」，萬物皆漲年代，不論佛跳牆或甜不辣、不管大飯店或路邊攤，只要能促進經濟、溫飽三餐，人民莫不引頸期盼。當民間已經開始回溫，中央若仍選擇冷嘲熱諷、不識民間滋味，問題就不在大菜或小菜，而在上菜的主廚。

賴清德 張榮恭 台灣人

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