中東戰火釀塑膠袋之亂 賴士葆：政府寧撒幣補貼也不宣導節能減塑

中東戰事延燒，影響全球原油、天然氣、石化原料等進出口，我國亦開始出現「塑膠袋之亂」。國民黨立委賴士葆今日批，政府寧可補貼中油、台電，也不宣導「節能減塑」。

因中東戰事影響，台灣出現塑膠袋之亂。經濟部昨日表示，政府自4月起推動塑膠袋平價專案，因應中油四輕4月1日提前運作新增乙烯產能，中油及國內業者已完成5000噸平價原料專案簽約，由業者承接中油四輕乙烯，提供平價聚乙烯原料給塑膠袋加工業者。預計可增加供應約12.5億個塑膠袋，這批平價物資將供貨予通路、商圈及市場，預計本周起陸續鋪貨進入市場。

賴士葆說，中東戰火未歇，導致原油輸送緊張，石化產品大幅漲價，老百姓已經明顯感受到塑膠袋等民生用品漲價、缺貨，做小生意的商家擔心漲價影響民眾購買意願，不漲價又得吸收每個月幾千月的損失。

賴士葆表示，政府至今未宣導民眾節能減塑，反倒大筆補貼中油台電也不願宣導，執政黨難道也同市井小販，擔心民眾抱怨，所以默默撒幣，也不願正告人民環保減塑 ?