李貞秀遭開除黨籍 邱垂正：依法行政非針對陸配群體

台灣民眾黨昨（13）日開除李貞秀黨籍後，陸委會主委邱垂正今早接受《POP撞新聞》專訪時表示，李貞秀案本質上是單一個案，關鍵在於當事人未及時放棄相關戶籍與國籍，依法不具參選資格；若無法放棄中國大陸國籍，相關法律義務與國家忠誠問題也會浮現。不過他強調，此案與整體陸配團體無關，政府仍會依法保障陸配在台參政權與生活權益。

邱垂正表示，從陸委會作為行政機關的立場來看，李貞秀未及時放棄戶籍與國籍，依《兩岸人民關係條例》不具參選資格；從國籍層面來看，也無法履行對中華民國單一忠誠的義務，因此整起事件其實相當單純，就是行政機關依法行政，拒絕一名不符資格者參選。

對於此案是否凸顯陸配在台參政不易，邱垂正表示，現行制度確實設有相關規範，包括參選資格須符合一定年限要求，另在《國籍法》部分，也涉及是否能放棄中國大陸國籍的問題。他指出，若無法放棄相關身分，中國大陸很多法律仍可能對當事人課予義務，這也牽涉國家忠誠與安全疑慮，因此相關規範有其制度背景。

他表示，這些問題的根源主要在中國大陸制度設計，並非台灣政府刻意對陸配設限。若是擔任公職，現行法制中也有相關彈性規定，只要當事人已努力放棄原有身分，且經政府認定不能歸責於個人，仍可安排於非機敏性職務任用。

邱垂正也強調，李貞秀事件把許多陸配捲入公共爭議，對陸配朋友並不公平。這起事件已耗費大量社會成本討論，也讓部分陸配群體被貼上標籤，甚至遭社會以異樣眼光看待。政府希望社會理解，多數陸配及其家人都已在台灣落地生根，是台灣社會的一分子，應該被善待，而不是因個案受到連帶影響。

他表示，政府在陸配相關事務上，陸委會、海基會與內政部移民署可說是服務、協助、輔導陸配的「鐵三角」，未來這項工作不會改變，仍會持續落實對陸配生活照顧與輔導，這也是政府既有職責。他強調，政府對陸配參政的立場就是依法行政，並依法保障陸配在台的參政權，個案應回到法律與資格要件檢視，不應無限上綱，更不應因此否定整體陸配群體。