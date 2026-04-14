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李洋最新財產申報曝光 捐款千萬獎金是存款三成

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
運動部長李洋。圖／聯合報系資料照片
運動部長李洋。圖／聯合報系資料照片

運動部長李洋昨天捐出千萬獎金給公益團體，引發各界討論，而據監察院最新公布的財產申報資料，李洋存款3401萬2998元，但債務也高達3638萬5451元。以現有情況計算，李洋所捐的千萬獎金占存款約三成。

巴黎奧運完成羽球男雙連霸的李洋，去年9月成為運動部首任部長，以不同身分為體育付出的他昨天宣布，將宏道基金會董事長林鴻道給予的1000萬元獎金全數捐出，並列出幾個公益團體。

適逢昨天新聞，監察院今日剛好公布最新一期「廉政專刊」，當中公布李洋等官員，以及多位立委、大法官等人財產申報。其中李洋有位於新北市林口區的1筆土地、3筆建物，取得價額為2300萬9000元，另有輛Volkswagen的汽車。

據「廉政專刊」顯示，李洋存款有3401萬2998元，有價證券306萬8116元為「摩根多重收益 F美沖利率入息」，另外還有一件價額2082萬元的預售屋，以及14筆保險。債務則有3638萬5451元，分別用於購置不動產、購買自用住宅貸款、購買非自用住宅貸款，以及周轉金。

另外，李洋在信託部分，在桃園市八德區興仁段有1筆土地、2筆建物，在新北市林口區力行段，也同樣有1筆土地、2筆建物；國內股票分別為年興、群益證，總價額1萬430元。

監察院 林鴻道 李洋

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