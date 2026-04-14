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接見立陶宛新任駐台代表裴凱倫 林佳龍盼深化戰略產業合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍昨（13日）於外交部接見立陶宛新任駐台代表裴凱倫（Karolis Pilipauskas）。林佳龍表示，台立兩國共享自由、民主與人權價值，自相互設處以來雙邊關係持續推進，期盼未來在半導體、人工智慧、綠能及無人機等戰略產業深化雙邊合作，共同提升全球民主供應鏈韌性。

林佳龍表示，面對快速變動的國際局勢，理念相近的夥伴更顯珍貴。他並指出，台灣與立陶宛是共享自由、民主與人權價值的重要夥伴。自雙方相互設處以來，台立關係持續穩健深化，不僅在民主韌性上攜手前行，經貿與產業合作也逐步展現成果。

林佳龍說明，2025年台灣自立陶宛進口約6,000萬美元，較2024年成長63.47%；同年台灣對立陶宛出口達1.05億美元、成長13.6%。台立雙方也透過投資與融資機制，在雷射、生醫、半導體等領域持續累積合作基礎。

林佳龍說，近期立陶宛政府提出「台立經濟合作行動計畫」，他也向裴凱倫表達台灣政府的高度重視，期待雙方在既有基礎上持續推進合作。此外，立陶宛將於2027年擔任歐盟輪值主席國，未來盼雙方在半導體、人工智慧、綠能及無人機等戰略產業深化合作，共同提升全球民主供應鏈韌性。

林佳龍也向裴凱倫提到，2024年11月他曾率領台灣無人機產業團訪問立陶宛，與當地政府、國會及產業界就合作方向深入交流。近期他也在台灣陸續接見包括立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）率領的中北歐國會議員訪團；並在今年3月頒贈「睦誼外交獎章」給前國防部長、現任國會議員莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė），感謝她長期對台灣的堅定支持。

林佳龍表示，近期三度走訪歐洲，親身見證台歐關係持續成長。面對地緣政治變動與全球供應鏈重整，台灣展現民主陣營不可或缺的戰略價值，並期待與歐洲攜手發揮在人工智慧與半導體領域的優勢，建構更具韌性的非紅供應鏈。

林佳龍最後表示，期待未來與裴凱倫攜手努力，持續深化台立在經貿、科技與民主韌性等面向的合作，讓建立在共同價值上的夥伴關係走得更深、更遠，並誠摯祝福裴凱倫與家人在這片土地上留下溫暖而美好的回憶。

綠能 立陶宛 外交部

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