中國大陸祭10項惠台措施 陳其邁：未必兌現、風險仍在

鄭習會落幕後，中國大陸發布10項惠台措施，國民黨高雄市長參選人柯志恩指，遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行3項對高雄最具利益；市長陳其邁今天對此回應，兩岸經貿與觀光往來仍存在高度不確定性，須審慎評估風險。

陳其邁指出，過去已有實例可供借鏡，宏都拉斯跟中國建交，中國也承諾要買大量的白蝦，結果宏都拉斯外銷中國的白蝦產量明顯不如預期，落差也非常大，造成宏國蝦農的損失，簽約承諾最後沒有兌現，農民可能受到直接的傷害。

他舉另一案例，第二個例子是日本首相高市早苗拋出「台灣有事，日本也會有事」，結果觀光客沒有到日本，日本的演唱會、藝人團體也被取消，因為政治因素，觀光客說沒就沒了。

陳其邁認為，這兩個案例說明任何國際貿易、經貿往來存在相對風險，必須透過政府對政府的評估、協商、對等的談妥相關貿易的條件，對農漁民及觀光業者才有利。

他強調，台灣樂意跟所有的國家來做生意，希望中國與台灣政府進行對等談判，也歡迎更多外國旅客來高雄旅遊。

陳其邁提醒更要做好風險管理，否則民眾投資增產的設備或投入相關投資，結果開放觀光客來沒幾個月，沒幾周又喊停，業者也會承受重大損失，希望以最好的方式是由政府透過嚴謹協商，保障觀光業者跟農漁民權益。