直飛不過境 賴清德4/22出訪非洲友邦史瓦帝尼

中華民國賴清德總統將在22日啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼(Kingdom of Eswatini)，這是賴清德上任後首度訪問非洲友邦。外交部次長吳志中13日表示，賴總統此行將直飛史國，沒有過境，也未邀朝野立委隨團；由於賴清德將參加史國國王恩史瓦帝三世登基40周年等慶典，會自然地與其他國家元首見面、問候，甚至交換意見。

台北總統府13日布，賴清德總統將啟動「台史同慶、攜手共榮之旅」。總統府發言人郭雅慧說，史王2024年曾應邀赴台參加賴總統就職大典，今年史王以親簽信函誠摯邀賴清德總統在史國重要時刻出席相關慶典，為積極正面回應史王熱情邀約，同時展現對邦交國重視，賴清德決定22日到27日率團訪問史瓦帝尼。

郭雅慧表示，賴清德總統期許此行達成三個共榮目標：第一，安全共榮，未來會進一步合作興建「戰略儲油槽」，提升史瓦帝尼能源安全；第二，經濟共榮，未來台灣將會在史國推動「台灣產業創新園區」，協助台商布局全球，連接非洲市場；第三，數位共榮，台灣將協助史瓦帝尼導入智慧醫療及遠距醫療系統縮短數位落差，守護友邦人民健康。

吳志中表示，訪團22日出發，27日中午返國。訪團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長江文若、國安會副秘書長李問，以及郭雅慧與媒體，未邀朝野立委。

吳志中表示，賴清德將會晤史王、舉行雙邊會談，與史王簽署聯合公報，見證兩國外長簽署「關務互助協定」，以及拜會王母。賴清德總統也會聽取「台灣產業創新園區」及「戰略儲油槽」簡報，與見證台商簽署投資意向書；視察駐史瓦帝尼醫療團「智慧醫療門診」、出席「婦女創業小額信貸循環基金」成果。

吳志中指出，這是賴清德上任後第一次出訪史瓦帝尼，這次出訪是直飛，沒有過境；中東戰事餘波盪漾，不會飛越中東地區，會直接飛往史國。

涉外人士指出，近年中國積極經營其在全球各地的影響力，如在非洲進行「一帶一路」，史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國，北京長期一面要脅切斷與史瓦帝尼所有貿易，一面持續在史瓦帝尼建立商業和經濟利益；台灣則在當地持續提升公衛環境、推動婦女賦權、協助興辦公共建設並栽培人才，以具體貢獻和霸權中國形成強烈對比。