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推動國會外交 韓國瑜5月率立委赴英法

聯合報／ 記者唐筱恬李成蔭王小萌黃婉婷／台北報導

賴清德總統宣布出訪非洲友邦史瓦帝尼王國後，立法院長韓國瑜也將於五月九日至十七日率跨黨派立委赴法國英國，出席「歐洲台灣商會聯合總會」會員代表大會，並視察駐處宣慰僑胞，推動國會外交。

據了解，立法院長辦公室發函給朝野黨團是註明視察駐處宣慰僑胞等，但私下正安排行程中，為避免出訪行程遭干擾，行程目前保密到家，但「該見的人都會邀約」。

立法院秘書長周萬來日前發函給朝野黨團。立院人士指出，團員人數按照政黨比率規畫，國民黨團四位、民進黨團四位、民眾黨一位，預計今天下午三時截止登記。

歷屆立法院長出訪，前院長王金平曾率朝野黨團訪問歐洲議會；前院長蘇嘉全曾率立委訪問歐洲，拜會英、法、瑞典國會；前院長游錫堃也曾組團訪問歐洲，並創下立法院長赴捷克參議院演講的首例。韓國瑜此次組團訪問法國、英國，國會外交將有何突破，令外界關注。

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